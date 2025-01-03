В пакет, в частности будет входить адаптивная одежда.

Министерство обороны Украины в 2025 году введет выдачу "Пакета раненого" для военнослужащих, которые проходят лечение. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале МОУ, пакет будет включать адаптивную одежду, а также средства личной гигиены первой необходимости.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что приоритетными направлениями на 2025 год остаются улучшение системы питания и введение дополнительных финансовых стимулов для военных.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и уверенного будущего", - отметил Мельник.

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Реформа системы подтверждения инвалидности

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров Украины от 15 ноября №1338 были утверждены новые подходы к процессу оценки повседневного функционирования лица, которые внедряются с 1 января 2025 года.

Эта реформа предусматривает внедрение электронного направления в экспертную команду по оценке.

В Министерстве здравоохранения отметили, что благодаря электронной системе путь пациента к получению решения станет короче. Также упрощаются важные для многих процедуры: установление или продление инвалидности, а также обновление индивидуальной программы реабилитации.

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