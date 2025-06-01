Если говорить именно о болевых сигналах, а не о реакции на них, то женщины чувствуют меньше боли, говорят ученые.

Многочисленные мемы о том, что женщины значительно легче переносят простуду и грипп, чем мужчины, имеют научную подоплеку. Новое исследование, опубликованное в NeuroScienceNews, выявило физиологический механизм, который немного облегчает жизнь женщинам.

Ученые обнаружили, что женские гормоны, такие как эстроген и прогестерон, могут стимулировать иммунные клетки вблизи спинного мозга для высвобождения естественных опиоидов. Это натуральный инструмент облегчения боли.

Этот эффект является специфическим именно для женщин и может быть объяснением того, почему некоторые методы лечения боли эффективнее в случае с женщинами, чем с мужчинами. Выявление этого механизма также может стать основой для разработки специфической для женщин терапии и инновационных методов лечения людей, страдающих от хронической боли.

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"Тот факт, что на эти клетки существует влияние, зависящее от пола - обусловленное эстрогеном и прогестероном - и что это вообще не связано ни с одной иммунной функцией, очень необычен", - сказала доктор Элора Мидавайн, которая является главным автором исследования.

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Как писал УНИАН, ученые разгадали парадокс похудения и нашли объяснение, почему сожженные килограммы быстро возвращаются. Эксперимент, проведенный на мышах, до определенной степени подтвердился исследованием человеческих клеток.

Также мы рассказывали, что профилактическое занятие спортом дает значительно больший эффект для здоровья женщин, чем для мужчин.

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