По последним данным, по всему миру насчитывается около 40 миллионов человек, которые живут с ВИЧ.

Ученые добились прорыва в поиске лекарства от ВИЧ: исследование выявило развитие, которое ранее считалось невозможным. ВИЧ способен "прятаться" в белых кровяных клетках, что делает его невидимым для иммунной системы и лекарственных препаратов.

Однако исследователи из Института Питера Доэрти по инфекциям и иммунитету в Мельбурне теперь нашли способ заставить вирус выйти из некоторых клеток, в которых он "скрывался", пишет The Independent.

Это открытие потенциально может позволить иммунной системе или лекарствам выявить вирус и уничтожить его, что на шаг приближает учёных к созданию лекарства от ВИЧ.

Видео дня

Научный сотрудник Института Доэрти и соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, доктор Паула Севал рассказала, что доставка мРНК в такие клетки ранее считалась невозможной, поскольку они не воспринимали липидные наночастицы (LNP), используемые для её транспортировки.

Однако команда разработала новый тип липидных наночастиц, который позволил ввести мРНК в кровяные клетки. Введённая мРНК давала клеткам инструкцию "раскрыть" вирус.

Она рассказала, что поначалу команда подумала, что полученные результаты "слишком хороши, чтобы быть правдой", но надеется, что новый дизайн наночастиц станет "новым путём к излечению от ВИЧ".

"Мы отправили её снова в лабораторию, чтобы повторить эксперимент. И на следующей неделе она вернулась с результатами, которые были столь же хороши. Так что нам пришлось поверить. С тех пор мы повторяли эксперимент ещё много-много раз. Мы были поражены, насколько разительной оказалась разница — раньше ничего не работало, и вдруг всё заработало", - добавила Севал.

Исследование проводилось на клетках, пожертвованных пациентами с ВИЧ. Теперь необходимо выяснить, сможет ли иммунная система организма справиться с вирусом после того, как он будет выявлен. Вероятнее всего, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем новые открытия будут достаточно безопасны для проведения испытаний на людях.

Другие интересные исследования

Ранее УНИАН сообщал, что ученые разработали пластик, который растворяется за считанные часы. Это открытие может сделать планету более чистой для жизни следующих поколений.

Кроме того, женщины легче переносят боль, чем мужчины. У женщин в организме есть "натуральный инструмент облегчения боли", который может стать основой для разработки специфической для женщин терапии.

Вас также могут заинтересовать новости: