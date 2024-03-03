Диетолог рассказывает, что нужно знать об употреблении овсянки для похудения и о том, как она влияет на талию.

Овсянка - лишь один из тех продуктов, которые врачи-диетологи рекомендуют в качестве полезного дополнения к рациону.

Диетолог Эми Гудсон ответила, может ли употребление слишком большого количества овсянки привести к набору веса, пишет Eatthis. Овсянка может поддержать ваши усилия по снижению веса несколькими способами. "Во-первых, она богат клетчаткой, которая помогает вам чувствовать себя сытым длительное время, что помогает снизить общее потребление калорий", - объяснила Гудсон. "Во-вторых, овсянка - это продукт с низким гликемическим индексом, а это означает, что она вызывает более медленный рост уровня сахара в крови. Это помогает предотвратить скачки и падения уровня энергии, что приводит к лучшему контролю аппетита. Наконец, овсянка - хороший источник сложных углеводов, обеспечивающий постоянную энергию, не вызывая быстрых скачков уровня инсулина, которые могут способствовать накоплению жира", - рассказала диетолог.

Однако,несмотря на то, что овсянка является полезной и богатой питательными веществами добавкой к рациону, слишком большое ее количество не пойдет на пользу. Гудсон отметила, что не сама по себе овсянка заставит набрать вес, а лишние калории, независимо от того, поступают ли эти калории из овсянки, яиц или пончиков.

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"Хотя овсянка сама по себе является здоровой пищей, ее употребление в чрезмерных количествах или добавление калорийных начинок может способствовать увеличению веса", - пояснила Гудсон. "Овсянка низкокалорийна, но если вы добавите слишком много высококалорийных начинок, таких как сахар, мед, орехи или сухофрукты, калорийность может значительно увеличиться. Важно помнить о порции и разумно выбирать начинки, чтобы избежать чрезмерного потребления калорий", - рекомендовала специалист.

Например, если вы добавите в овсянку столовую ложку меда, столовую ложку семян чиа, две столовые ложки измельченных орехов и две столовые ложки изюма, количество калорий только с одной начинкой составит около 300+. Это легко может привести к избытку калорий, а если вы потребляете большее количество калорий - это может привести к набору лишних килограммов.

Чтобы убедиться, что утренняя порция овсянки подходит для похудения, выбирайте питательные начинки и практикуйте контроль порций. "Стремитесь к порции примерно от ½ до 1 стакана вареной овсянки", - рекомендовала Гудсон. "Вместо добавления сахара или калорийных начинок выбирайте фрукты, которые добавляют естественную сладость и дополнительную клетчатку без лишних калорий", - посоветовала диетолог. Она отметила, что также можно добавить немного орехов или семян.

Другие новости о пользе овсянки

Регулярное употребление овсянки дает множество преимуществ: от помощи в потере веса до улучшения здоровья сердца и обеспечения правильного пищеварения. Об этом рассказал доктор и диетолог Дипали Шарма. По словам специалиста, одним из эффектов ежедневного употребления овсянки является ее способность помогать в снижении веса.

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