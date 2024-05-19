Специалисты рекомендуют исключить их из рациона, если вы подвержены отекам нижних конечностей.

Отек ног, лодыжек и ступней - это состояние, которое возникает, когда в тканях накапливается жидкость. Если у вас постоянно отеки такого типа, важно знать, какую роль в этом играют продукты, которые вы едите.

По словам Нэнси Боно, заведующей кафедрой семейной медицины Колледжа остеопатической медицины Нью-Йоркского технологического института, существует множество причин отеков. Одна из них - слишком долгое сидение или стояние.

К другим причинам отеков относятся беременность, прием некоторых лекарств (например, антигипертензивных, противовоспалительных препаратов и гормонов), аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем (например, застойная сердечная недостаточность, заболевания печени, почек и солнечные ожоги), добавила специалист.

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По данным специалистов, отеки могут возникнуть у каждого, но наибольшему риску подвержены беременные и пожилые люди. Они также говорят, что диета также может сыграть свою роль, усугубляя отеки.

Врач Сулагна Мисра отметила, что диеты с низким содержанием белка могут вызвать отеки. Это связано с тем, что когда количество белка в крови низкое, вода может покинуть кровеносные сосуды и соединиться в тканях, что затем вызывает отек.

Оба врача также утверждают, что диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, особенно натрия, также может вызывать отеки.

Пять продуктов и напитков, которых следует избегать, если вы склонны к отекам

1. Хлеб и макароны

У некоторых людей продукты, приготовленные из белой муки могут вызвать отеки. По словам обоих врачей, это особенно актуально для тех, кто не переносит глютен.

2. Сладкая газированная вода

Продукты и напитки с высоким содержанием сахара, например газированные напитки, могут вызывать отеки. Это связано с тем, что употребление слишком большого количества сахара вызывает воспаление в организме.

3. Сок

Сок может быть полезным напитком, если его употреблять в умеренных количествах, но доктор Боно отметила, что некоторые соки содержат добавленный сахар. Как и в случае с газировкой, добавленный в сок сахар может вызвать воспаление, которое затем может привести к отеку.

4. Мясные деликатесы

Продукты с высоким содержанием натрия могут вызвать отеки, а мясные деликатесы - это один из наиболее часто употребляемых продуктов, на который следует обратить внимание.

5. Жареные продукты

Если у вас регулярно возникают отеки, доктор Мисра рекомендовала исключить из рациона все жареное. Высокое содержание натрия и насыщенных жиров в жареной пище может вызвать воспаление, а воспаление может вызвать отек.

Если вы изменили свой рацион, но отеки все еще наблюдаются, доктор Боно советует обратиться к врачу. "Легкие случаи отеков обычно проходят сами, особенно при определенных корректировках образа жизни. В более тяжелых случаях могут потребоваться другие меры, такие как лекарства, которые помогают организму выводить лишнюю жидкость с мочой", - сказала Боно.

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