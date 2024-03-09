Полноценная диета является одним из ключей к здоровому образу жизни, но эксперты сходятся во мнении, что есть некоторые более здоровые продукты, которые содержат больше питательных веществ.
Вот пять типов продуктов, которые врачи и диетологи едят каждый день для отличного здоровья мозга и сердца, долголетия и общего самочувствия, пишет CNBC.
1. Листовая зелень
Их пользу невозможно переоценить - эксперты рекомендуют их снова и снова. Употребление листовой зелени, такой как шпинат и капуста, поддерживает здоровье мозга, а продукты, богатые клетчаткой, связаны с меньшим риском развития депрессии.
Они также богаты питательными веществами, включая витамин А, фолиевую кислоту, витамин С, железо, витамин К, калий и кальций. Зеленые листовые овощи можно легко добавить в салат с другими овощами.
2. Ягоды
Эксперты советуют по возможности есть фрукты каждый день. И из всех фруктов одна группа доминирует - это ягоды.
Черника, по словам исследователя долголетия Нила Полвина, является самой главной среди продуктов для долголетия. Она также полезна для здоровья глаз и мозга, восстановления мышц, укрепления клеток.
Кроме того, в ягодах меньше сахара, чем в фруктах, таких как бананы и манго.
3. Рыба и другие нежирные белки
Врачи и диетологи рекомендуют ограничить потребление красного мяса и заменить его такими как нежирными белками как лосось, яйца, тунец и тофу.
По словам доктора Умы Найду, психиатра-диетолога, лосось популярен среди экспертов, поскольку он содержит много витаминов группы B, которые прекрасно влияют на здоровье мозга.
Рыба и моллюски также имеют более низкий уровень холестерина, чем красное мясо, и являются лучшим выбором для здоровья сердца, рассказала кардиолог Элизабет Клодас. Она предпочитает есть нежирные белковые продукты, такие как рыба с белой мякотью, включая тилапию и треску, окунь и палтус.
4. Бобовые
Бобовые - это "недооцененная" пища для долголетия, которую диетолог Саманта Хеллер ест ежедневно для укрепления иммунной системы. Они богаты белком, клетчаткой, антиоксидантами и минералами, такими как магний и железо, рассказала Хеллер.
Вот некоторые бобовые, которые вы можете добавить в свой рацион:
- Чечевица
- Черные бобы
- Нут
- Соевые бобы
- Эдамаме
- Лимская фасоль
- Фасоль.
Высокое содержание клетчатки в бобовых также делает их отличным выбором для здоровья мозга.
5. Орехи и семена
Эти крошечные продукты богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают сохранить клетки мозга здоровыми и уменьшить воспаление.
По словам Найду, семена подсолнечника также являются "одним из лучших растительных источников витамина B5". По ее словам, всего одна унция семян может дать вам 20% рекомендуемой дневной нормы витамина.
Орехи, особенно фундук и пекан, также богаты полифенолами, рассказала Найду. Продукты с высоким содержанием полифенолов "чрезвычайно важны", сказала она, "потому что они обладают противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, клетчаткой, а также множеством микроэлементов, необходимых организму".
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Листовая зелень - один из самых полезных продуктов, которые мы можем есть. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака.