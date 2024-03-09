Они отметили, что стараются есть их ежедневно.

Полноценная диета является одним из ключей к здоровому образу жизни, но эксперты сходятся во мнении, что есть некоторые более здоровые продукты, которые содержат больше питательных веществ.

Вот пять типов продуктов, которые врачи и диетологи едят каждый день для отличного здоровья мозга и сердца, долголетия и общего самочувствия, пишет CNBC.

1. Листовая зелень

Видео дня

Их пользу невозможно переоценить - эксперты рекомендуют их снова и снова. Употребление листовой зелени, такой как шпинат и капуста, поддерживает здоровье мозга, а продукты, богатые клетчаткой, связаны с меньшим риском развития депрессии.

Они также богаты питательными веществами, включая витамин А, фолиевую кислоту, витамин С, железо, витамин К, калий и кальций. Зеленые листовые овощи можно легко добавить в салат с другими овощами.

2. Ягоды

Эксперты советуют по возможности есть фрукты каждый день. И из всех фруктов одна группа доминирует - это ягоды.

Черника, по словам исследователя долголетия Нила Полвина, является самой главной среди продуктов для долголетия. Она также полезна для здоровья глаз и мозга, восстановления мышц, укрепления клеток.

Кроме того, в ягодах меньше сахара, чем в фруктах, таких как бананы и манго.

3. Рыба и другие нежирные белки

Врачи и диетологи рекомендуют ограничить потребление красного мяса и заменить его такими как нежирными белками как лосось, яйца, тунец и тофу.

По словам доктора Умы Найду, психиатра-диетолога, лосось популярен среди экспертов, поскольку он содержит много витаминов группы B, которые прекрасно влияют на здоровье мозга.

Рыба и моллюски также имеют более низкий уровень холестерина, чем красное мясо, и являются лучшим выбором для здоровья сердца, рассказала кардиолог Элизабет Клодас. Она предпочитает есть нежирные белковые продукты, такие как рыба с белой мякотью, включая тилапию и треску, окунь и палтус.

4. Бобовые

Бобовые - это "недооцененная" пища для долголетия, которую диетолог Саманта Хеллер ест ежедневно для укрепления иммунной системы. Они богаты белком, клетчаткой, антиоксидантами и минералами, такими как магний и железо, рассказала Хеллер.

Вот некоторые бобовые, которые вы можете добавить в свой рацион:

Чечевица

Черные бобы

Нут

Соевые бобы

Эдамаме

Лимская фасоль

Фасоль.

Высокое содержание клетчатки в бобовых также делает их отличным выбором для здоровья мозга.

5. Орехи и семена

Эти крошечные продукты богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают сохранить клетки мозга здоровыми и уменьшить воспаление.

По словам Найду, семена подсолнечника также являются "одним из лучших растительных источников витамина B5". По ее словам, всего одна унция семян может дать вам 20% рекомендуемой дневной нормы витамина.

Орехи, особенно фундук и пекан, также богаты полифенолами, рассказала Найду. Продукты с высоким содержанием полифенолов "чрезвычайно важны", сказала она, "потому что они обладают противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, клетчаткой, а также множеством микроэлементов, необходимых организму".

Другие новости о правильном питании

Листовая зелень - один из самых полезных продуктов, которые мы можем есть. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака.

Вас также могут заинтересовать новости: