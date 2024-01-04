Она отметила, что в период с 20 лет и до 30 лет, организм практически безболезненно справляется с последствиями употребления алкоголя.

Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, умеренное употребление алкоголя определяется как не более двух порций алкоголя в день для мужчин и не более одного напитка в день для женщин.

Однако по словам эксперта по деменции, доктора Элизабет Ландсверк, влияние алкоголя на организм будет варьироваться в зависимости от возраста. Она рассказала, как 1-2 алкогольных напитка в день влияют на организм в 20, 30 и 40 лет, пишет Huffpost.

Ландсверк сказала, что 20 лет - это период устойчивости для организма, и, вероятно, именно поэтому похмелье в это десятилетие не так тяжело. "В это время печень и мозг обладают наибольшей устойчивостью", - сказала она.

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Вы, вероятно, не заметите огромной разницы и в 30 лет, если пьете умеренно, но важно помнить о своем общем состоянии здоровья. "Алкоголь увеличивает риск заболеваний печени и цирроза. Я бы сказал, что стакан-другой в неделю - это нормально", - сказала специалист.

По словам Ландсверк, после 40 лет появляется больше рисков для здоровья. "Ожирение, диабет, гипертония и высокий уровень холестерина повышают риск сердечных приступов, инсультов и слабоумия, вызванного инсультом", - сказала она. Если вы страдаете каким-либо из этих состояний, даже небольшое количество алкоголя может еще больше увеличить риск таких событий, как сердечные приступы или инсульты, так что имейте это в виду.

По словам Ландсверк, когда вам исполнится 50 лет, даже умеренное употребление алкоголя может нанести ущерб организму. "Алкоголь, помимо повреждения сосудов и риска деменции, увеличивает риск рака молочной железы, пищевода и печени (после болезни)", - пояснила специалист.

Она добавила, что поскольку риск развития рака резко возрастает с возрастом, добавление любого количества алкоголя только еще больше увеличит этот риск.

К 60 годам вы, скорее всего, начнете ощущать влияние умеренного употребления алкоголя на свой организм. "Это возраст, когда толерантность к алкоголю может резко снизиться", - сказала Ландсверк. По ее словам, это связано с тем, что пожилые люди теряют фермент, отвечающий за метаболизм алкоголя.

Если вы хотите оставаться максимально здоровым и чувствовать себя лучше с возрастом, нужно ли вам полностью отказаться от алкоголя? Нет, ответила Ландсверк, но важно помнить об общем состоянии здоровья и болезнях.

"Если вы старше и в целом имеете хорошее здоровье, вам не следует слишком беспокоиться о случайном употреблении алкогольных напитков", - пояснила специалист.

Другие новости о влиянии спиртного

Бокал вина на ночь - это "сладкий яд": он может как навредить организму, так и "помочь" вам легче заснуть. Но есть нюанс. Интересные выводы о влиянии алкоголя на организм человека опубликовал научный журнал Sciencealert. Это важно помнить в период праздников или мероприятий.

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