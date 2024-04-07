Все фрукты содержат сахар, но они также богаты клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами.

Избыток добавленного сахара связан с увеличением веса, диабетом 2 типа и болезнями сердца. Однако, важно понимать разницу между натуральным и добавленным сахаром.

В частности, природные сахара содержатся в таких продуктах, как фрукты (фруктоза и глюкоза) и молоко (лактоза). Также сахар добавляется в еду во время обработки, пишет Eatingwell. "Употребление необработанных фруктов и овощей, которые часто содержат умеренное количество натуральных сахаров, дает множество преимуществ - это клетчатка, витамины/минералы и фитохимические вещества", - рассказала доктор медицинских наук, диетолог Колетт Мико.

Исследования также подтверждают пользу фруктов для здоровья, несмотря на содержание в них сахара. "Недавнее исследование показало обратную зависимость между потреблением цельных фруктов и риском диабета. Чем больше потребляется цельных фруктов, тем ниже риск развития диабета. Может показаться, что это противоречит тому, что думает большинство людей", - сказала Мико.

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Чтобы помочь сориентироваться с сахаром, специалисты назвали фрукты с низким его содержанием.

1. Лимоны и лаймы

Они возглавляют этот список как фрукты с самым низким содержанием сахара: 1 и 2 грамма сахара на плод соответственно. Помимо более низкого содержания сахара, эти цитрусовые также богаты витамином С. Поскольку перекус одним из этих кислых фруктов маловероятен, попробуйте добавить их в другие блюда.

2. Авокадо

Хотя многие предполагают, что авокадо - это овощи, на самом деле это фрукт. Эти плоды содержат всего 1 грамм сахара на целый куск. Помимо этого, авокадо также богато клетчаткой: на половину авокадо приходится около 7 граммов клетчатки. Джули Пейс, доктор медицинских наук говорит: "Добавление авокадо в пищу может повысить чувство сытости, способствовать достижению целей по контролю веса, улучшить здоровье кишечника, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество диеты".

3. Малина

В ней не только мало сахара (5 граммов натурального сахара на чашку), но также мало калорий и много клетчатки - 8 граммов, что составляет более четверти дневной нормы в 25–34 грамма.

4. Киви

"В одном маленьком киви содержится всего 6 граммов натурального сахара, 2 грамма клетчатки и почти 90% рекомендуемой дневной нормы витамина С! Они также являются богатым источником каротиноидов, особого типа фитохимических веществ, которые способствуют здоровью глаз и кожи", - сказала Мико. Эти плоды также обладают множеством других преимуществ для здоровья: от облегчения запоров до улучшения сна.

5. Ежевика

"В одной чашке ежевики содержится всего 7 граммов натурального сахара и 8 граммов пищевых волокон. Ежевика также является источником фитохимических веществ (растительных соединений, которые борются с болезнями), в том числе тех, которые предотвращают хронические заболевания и улучшают память", - сказала Мико.

6. Клубника

Клубника не только содержит почти 100% дневной нормы витамина С на порцию, но и мало сахара: всего 7 граммов на 1 чашку разрезанной пополам клубники. Сочетание клетчатки, антиоксидантов и калия в клубнике также делает ее благом для здоровья сердца.

7. Арбуз

В порции арбуза на чашку содержится менее 10 граммов сахара и до 5 унций воды. Арбуз также богат ликопином, антиоксидантом, разрушающим окислительный стресс, который связан с более низким риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера.

8. Грейпфрут

Он считается фруктом с низким содержанием сахара: всего в ½ грейпфрута содержится менее 11 граммов сахара. Грейпфрут богат витаминами А и С - двумя главными питательными веществами, которые помогают поддерживать иммунную систему.

9. Папайя

Содержание сахара (11 граммов) на чашку нарезанной кубиками папайи намного ниже, чем в других популярных тропических фруктах, таких как ананас или манго. Кроме того, в папайе много фолиевой кислоты - около 54 мкг на чашку, или около 14% рекомендуемой дневной нормы фолиевой кислоты.

10. Дыня

Перекус дыней может помочь достичь ваших целей по гидратации. Онатакже является отличным источником бета-каротина, "провитамина", который преобразуется в организме в витамин А для поддержания зрения и репродуктивного здоровья. В одной чашке дыни содержится почти треть дневной нормы витамина А.

11. Апельсины

Целый апельсин содержит 12 граммов сахара и является хорошим источником клетчатки: 3 грамма на плод. Помимо витамина С, апельсины также являются хорошим источником необходимых питательных веществ, таких как калий и фолиевая кислота.

12. Персики

Эти фрукты содержат менее 13 граммов сахара на штуку и другие питательные вещества, такие как клетчатка, калий и витамины А и С. Как и многие фрукты, персики содержат растворимую и нерастворимую клетчатку. Растворимая клетчатка контролирует уровень холестерина, а нерастворимая способствует пищеварению, предотвращая запоры, а также имеет множество других преимуществ от каждой из них.

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