Федор Лапий отметил, что вирус обезьян характеризуется невысокой летальностью.

Шансы распространения обезьяньей оспы в Украине очень малы. Вирус характиризуется невысокой летальностью

Об этом рассказал инфекционист Федор Лапий в эфире ТСН.

"Раньше были случаи обезьяньей оспы. И это беспокоит. Но это были единичные случаи, связанные с посещением Африки. То, что сейчас случаи регистрируют в странах Европы, и это люди путешествовали. Но многие из них не должны были путешествовать - как раз это и беспокоит. Но пока рано делать выводы", - отметил инфекционист.

При этом он заверил, что шансы распространения инфекции в Украине очень малы, потому что не является транзитной территорией для туристов.

"Хотя необходимо помнить о том, что для передачи возбудителя нужен тесный длительный контакт на малом расстоянии. Сравнивая с коронавирусом, COVID-19 - тоже вирус. Но вы помните о появлении новых и новых вариантов возбудителя из-за того, что это РНК-вирус. Возбудитель же обезьяньей оспы — более генетически стабилен. Здесь нельзя ожидать появления разнообразных вариантов", - указал Лапий.

Кроме того, он уточнил, что вирус обезьян характеризуется невысокой летальностью. Так, процент людей, которые умирают от него, составляет менее 1%. В то же время среди случаев, зафиксированных в западной Африке, смертельных случаев почти не было.

Как ранее сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Украины заявляет, что в нашей стране не зафиксировано случаев заболевания обезьяньей оспой. Инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных.

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