Хуже COVID: правительство Канады призвало граждан готовиться к новому вирусу

В докладе говорится, что будущая пандемия "будет происходить в две или три волны с интервалом в три-девять месяцев между вспышками".

Правительство Канады выпустило предупреждение для граждан о необходимости подготовиться к гипотетическому новому вирусу, который может привести к перебоям в поставках продовольствия и топлива.

В руководстве содержится информация для работодателей о том, к чему следует готовиться в случае возникновения новой пандемии, пишет Daili mail.

В новом издании они сосредоточились на "гипотетическом вирусе", который, как они предупреждают, может спровоцировать дальнейшие потрясения, помимо COVID-19.

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В докладе также говорится, что будущая пандемия "будет происходить в две или три волны с интервалом в три-девять месяцев между вспышками".

Гипотетический вирус может сохраняться в этих циклах до двух лет.

Людям следует готовиться к таким потрясениям, как сокращение рабочей силы, проблемы с цепочками поставок и изменения потребительского спроса.

К числу таких сбоев относятся перебои в работе телекоммуникаций, банковского дела, водоснабжения, бензина, лекарств и продовольствия.

Угрозы эпидемий в мире

Всемирная организация здравоохранения во второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны. Об этом 14 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC) - это самый высокий уровень тревоги.

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