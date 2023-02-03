Трансплантологи отмечают, что это особенно важно сегодня, когда нет возможности пользоваться воздушным сообщением.

На транспорте, который перевозит бригады трансплантологов и доставляет органы и ткани для трансплантации разрешено использование специальных звуковых и световых устройств синего цвета.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Он отметил, что правительство разрешило трансплантологам использовать специальные звуковые и световые устройства синего цвета.

Генеральный директор "Украинского центра трансплант-координации" (УЦТК) Дмитрий Коваль отмечает, что это важное решение для отрасли.

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"Это важное для нас решение, особенно сегодня, когда нет возможности пользоваться воздушным сообщением, а органы и ткани часто приходится доставлять в другие регионы. Времени же для этого не так и много – к примеру, донорское сердце может "жить" около 5 часов, печень чуть больше. Чем раньше будет доставлен донорский орган, тем больше шансов на качественное проведение трансплантации. Такое сопровождение также улучшает безопасность транспортировки и в целом повышает эффективность работы трансплант-команд", - подчеркнул он

В сообщении сказано, что раньше звуковое и сигнальное сопровождение могли использовать только бригады "скорой", теперь это будет доступно для бригад трансплантологов в 32 медицинских учреждениях, которые проводят такие операции.

Напомним, в соответствии с Правилами дорожного движения, в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).Также машины, которые едут с таким маячком, могут отступать от ряда требований ПДД.

Трансплантация органов в Украине

В УЦТК сообщают, что даже в условиях войны в 2022 году проведено 384 трансплантации, что на 20% больше, чем в 2021 году. Из них провели 275 операций по пересадкам почек, 74 – печени, 35 – сердца. Больше всего пересадок в прошлом году выполнили в Первом медицинском объединении Львова, Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова и клинике "Оберіг".Также в прошлом году проведено 223 пересадки гемопоэтических стволовых клеток: 192 – взрослым пациентам и 31 – детям.

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