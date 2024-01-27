Помимо омолаживающего эффекта, любители чая также реже страдают от тревожных и депрессивных симптомов.

Исследователи выяснили, сколько чашек чая следует выпивать ежедневно, чтобы замедлить старение, то есть биологический возраст человека.

Новое исследование показало, что около трех чашек чая в день могут обеспечить наиболее существенную пользу для замедления биологического старения, пишет Eatthis. Ученые определили одну чашку чая как 200 мл. Исследование проводилось на основании черного и зеленого чая, а не на травяных чаях.

Хотя ученые и не углубилось в то, почему чай обладает антивозрастными свойствами, они предполагают, что ответом могут быть различные биологически активные вещества в чае, такие как полифенол, который связан с долголетием.

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В ходе исследования как у любителей чая, так и у тех, кто только начал его пить, наблюдалось снижение уровня биологического возраста по сравнению с теми, кто не пил этот напиток. Кроме того, у тех, кто отказался от чая наблюдалось ускорение роста биологического возраста.

Кроме того, любители чая реже страдали от тревожных и депрессивных симптомов, а также от бессонницы.

Согласно исследованию, польза чая была более очевидной у тех, кто не пил алкоголь, по сравнению с теми, кто его пил.

Что такое биологический возраст

Биологический возраст – это, по сути, возраст клеток организма, который дает представление о том, насколько вы здоровы и насколько хорошо работает тело. Именно этот показатель может определить, ускорился или замедлился процесс старения вашего тела по сравнению с вашим хронологическим возрастом.

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