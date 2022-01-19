В Минздраве также напомнили о 5 вопросах и ответах об "Омикроне", которые стоит знать.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какими на сегодня являются тенденции распространения штамма коронавируса "Омикрона" в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинают расти показатели госпитализации. Ивано-Франковская область уже снова ближе всего к введению красного уровня эпидемической опасности. Кроме нее в оранжевом уровне уже Львовская, Ровенская, Черниговская и Сумская области", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ровенская, Сумская и Черновицкая области, по его словам, попали до оранжевого уровня эпидемической опасности из-за большого процента выявленных инфицированных среди всех тестируемых на COVID-19.

В Ивано-Франковской области, как пояснил министр, к показателю тестирования добавились и превышение индикаторного показателя по уровню госпитализации и динамике госпитализаций. Эти показатели свидетельствуют о росте темпов госпитализации в области пациентов, которым диагностировали коронавирус.

Ляшко отметил, что учитывая изложенное, медицинская система вновь переориентируется на усиление готовности к возможной нагрузки.

По состоянию на сейчас в больницах по стране выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них — более 96,7% обеспечены кислородом. После введения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые мероприятия по госпитализации для переориентации высвобожденных коек на госпитализацию больных с коронавірусною болезнью.

Отмечается, что сейчас в Украине подтверждено наличие варианта "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах (Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Львовская области и г. Киев).

Читайте такжеКоронавирус набирает обороты: за сутки заразились почти 13 тысяч украинцевВ Минздраве также напомнили о 5 вопросах и ответах об "Омикроне", которые стоит знать.

Чем отличается "Омикрон" от предыдущих штаммов?

- значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней;

- передается в 7 раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта", который циркулировал ранее;

- человек, который заболел штаммом "Омикрон", может быть заразным (то есть инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;

- значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты"), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим именно для симптома "Омикрона".

Как передается штамм "Омикрон"? Он особенный?

- Механизмы передачи такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые затем попадают на слизистые людей, находящихся рядом.

Поэтому, чрезвычайно важно соблюдать масочный режим и правильно носить маску, закрывая нос и рот.

Привитые и те, кто переболел, защищены от штамма "Омикрон"?

- Привитые и те, кто переболел COVID-19, также могут инфицироваться, но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная ОРВИ.

Читайте также "Не исчезнет еще несколько лет": глава Pfizer дал прогноз по пандемии коронавируса Что способствует распространению штамма "Омикрон"?

- Штамм распространяется особенно интенсивно среди людей, не имеющих иммунной защиты

Кто чаще всего оказывается в группе риска?

- В группе риска пожилые люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

По сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" стали чаще болеть дети (по статистическим данным стран, где уже превалирует циркуляция этого штамма).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве назвали основные симптомы нового штамма коронавируса и рассказали, как распознать "Омикрон".

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