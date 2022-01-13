Президент США объявил о развертывании дополнительных военных подразделений в шести наиболее пострадавших штатах.

Президент США Джо Байден сегодня анонсировал новые усилия своей администрации по борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта "Омикрон", из-за которого в стране фиксируется рекордное количество случаев заражения и госпитализации.

Как передает "Голос Америки", в частности, президент сообщил, что поручил правительству закупить еще 500 млн наборов для взятия анализа на коронавирус в дополнение к 500 млн тестов, которые Белый дом обещал обеспечить американцам в январе.

Байден также сказал, что на следующей неделе будет анонсирована программа по бесплатному обеспечению населения высококачественными защитными масками.

Кроме того, президент объявил о развертывании дополнительных военных подразделений в шести наиболее пострадавших штатах.Читайте также"Найдет" почти всех: ведущий эпидемиолог США предупредил об опасности"Омикрона"

Байдена критиковали за то, что администрация не уделяла достаточно внимания тестированию в рамках своей стратегии борьбы с пандемией. В последние недели по всей стране наблюдается дефицит тестов, что препятствует усилиям по борьбе с вирусом. Также появилась проблема нехватки персонала в лабораториях, где делают ПЦР-тесты.

"Омикрон" в США: какова ситуация

Хотя официальная статистика заражения "Омикроном" в Соединенных Штатах продолжает расти, есть признаки того, что в некоторых районах, где новый штамм появился раньше, в том числе на северо-востоке страны, темпы заболеваемости начали замедляться.

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