Одной части населения грозит главный "коронавирусный удар", предупредил врач.

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" способен "найти" практически всех – заражение грозит не только вакцинированным, но и ревакцинированным.

В большинстве случаев среди вакцинированных и ревакцинированных людей не будет госпитализированных и жертв, публикует CNN слова врача, доктора медицины, руководителя Института аллергологии и инфекционных заболеваний и ведущего эпидемиолога страны Энтони Фаучи.

Эксперт предупредил, что основной "коронавирусный удар" грозит тем, кто не получил прививки от COVID-19.

"Омикрон" с его необычной, беспрецедентной степенью эффективности трансмиссии (механизм передачи инфекции – ред.) в конце концов "найдет" почти всех....", – сказал врач.

Коронавирус в США с начала пандемии, которая стартовала в марте 2020 года, нашли у 62 727 044 человек, а умерли 843 624 пациента, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

В стране вакцинированы 520 184 112 человек.

Читайте такжеВОЗ назвала тех, кто находится в группе риска из-за "Омикрона"Напомним, штамм COVID-19 "Омикрон" впервые нашли в начале ноября 2021 года на юге Африки. Позже Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

"Омикрон" уже обнаружили в десятках стран мира, в том числе и в США и Украине.

В Институте показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозировали, что более чем половина населения Европы будет инфицирована "Омикроном" в ближайшее время.

Записаться на вакцинацию в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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