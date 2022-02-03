Врач считает, что сейчас заразность "Омикрона" приближается к заразности кори.

Известный украинский врач Евгений Комаровский озвучил неутешительный прогноз касательно коронавируса. Он считает, что новый штамм "Омикрон" является очень заразным и "придет в каждую носоглотку".

Своим мнением о COVID-19 он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Комаровский рассказал, почему даже привитые двумя прививками люди могут заразиться коронавирусом. По словам врача, вакцина помогает частично нейтрализовать вирус, чтобы тот не смог убить человека. Но полной защиты от коронавируса вакцина дать не может. Он также указал, что из-за стремительного распространения штамма "Омикрон" количество больных будет только расти.

По мнению Комаровского, ситуация с коронавирусом на самом деле уже намного хуже, чем показывает статистика. Врач считает, что если бы в Украине делалось больше бесплатных тестов, то статистика по количеству зараженных была бы выше. Также он указал, что "Омикрон" уже становится таким же заразным, как и корь.

"Мы, в общем, на сегодня должны признать следующее: заразность "Омикрона" приближается к заразности кори. То есть это одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. И "Омикрон" практически такой же. Поэтому, как я сказал месяц назад, "Омикрон" придет в каждую носоглотку… Никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают. Мы все получим этот вирус. Чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, кто уже болел, получат легкую форму заболевания", - отметил Комаровский.

Читайте такжеБольные коронавирусом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось - ученыеВрач настаивает на важности вакцинации. По словам Комаровского, непривитым людям будет сложнее бороться с "Омикроном". Он отметил, что люди, которые уже получили две прививки, должны задуматься о третьй дозе, так называемом "бустере".

"Все прогнозы касательно коронавируса разбиваются. "Омикрон" перевернул все... Казалось бы, "Дельта" уж какая заразная была, но представить себе, что возможен коронавирус заразнее "Дельты" в несколько раз – это вообще", - указал Комаровский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Комаровский рассказал, какие обследования нужно сделать после перенесенного COVID-19.

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