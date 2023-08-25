Людям, желающим улучшить качество своего сна, следует избегать во время ужина продуктов, богатых белком.

Если вы хотите улучшить качество своего сна, вам, помимо отказа от кофеина, управления уровнем стресса и соблюдения общих рекомендаций, связанных с улучшением сна, следует избегать употребления на ужин определенных продуктов.

Мринал Пандит, дипломированный диетолог из Индии рассказал Newsweek, что людям, желающим улучшить качество своего сна, следует избегать во время ужина продуктов, богатых белком - таких как красное мясо, сыр, яйца и ореховое масло.

Он объяснил, что на переваривание этих продуктов могут уйти часы, и "это может вызвать дискомфорт, из-за которого вы не сможете уснуть поздно ночью".

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Это связано с тем, что продукты, богатые белками и жирами, содержат сложные молекулы, на разложение которых вашему организму требуется больше времени. С другой стороны, фрукты и овощи, богатые клетчаткой, перевариваются гораздо быстрее.

Также важно избегать продуктов с высоким содержанием сахара перед сном

По его словам, употребление слишком большого количества сахара может привести к приливу энергии в течение дня, из-за чего люди могут не спать по ночам.

Пандит утверждает, что для получения необходимого количества белка за день лучше заменить богатій белком ужину на легкие белковые закуски, такими как йогурт или орехи, в начале дня. Поскольку белки перевариваются дольше, употребление богатой белком еды в начале дня поможет дольше сохранять чувство сытости, сохраняя при этом комфорт и легкость перед сном.

Что лучше есть на ужин

Пандит говорит, что поздно вечером можно съесть еще много чего, помимо йогурта или орехов.

"Употребление в пищу продуктов, богатых сложными углеводами, может помочь повысить уровень гормона серотонина, который помогает вызвать сон", - сказал он Newsweek. - "Сложные углеводы содержатся в цельнозерновом хлебе и крупах, фасоли, чечевице и картофеле".

Кроме того, продукты, богатые магнием, такие как миндаль, бананы, черная фасоль, шпинат и киноа, также могут способствовать спокойному сну. Магний помогает расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, что необходимо для хорошего сна. Продукты, богатые железом, такие как нежирное мясо, тофу, чечевица, также может помочь улучшить качество сна.

Независимо от того, что вы едите, диетолог советует тем, кто перекусывает по ночам, в дальнейшем сохранять порции небольшими, чтобы избежать ощущения дискомфорта или вздутия живота.

Ранее американские психологи ответили, может ли кофе спасти от недосыпа. Кофе действительно помогает человеку собраться с мыслями и продуктивно работать, однако, для нормального самочувствия сон просто необходим.

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