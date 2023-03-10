Медики и пенсионеры, которым россияне обещали выплаты, с декабря их не получали.

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополи заставляют врачей получать российские паспорта и отказываться от украинского гражданства, а также проходить переобучение в оккупированном Крыму и России.

Об этом городской председатель Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона. "Сегодня оккупанты обязывают всех врачей получить рашистские паспорта, отказаться от украинского гражданства и проходить переобучение либо в Симферополе, либо в РФ. Конечно, наши врачи не хотят этого делать, поэтому идет саботаж получения рашистских паспортов как среди медицинского персонала, так и среди всех других жителей", - сказал мэр.

По его словам, тем самым оккупанты хотят как можно больше местных жителей сделать соучастниками собственных преступлений.

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"Но хочу отметить, что все уже понимают, что только пропагандой сильна РФ. Например, ни те медики, которым рашисты обещали выплаты, ни пенсионеры, которым тоже обещали выплаты с декабря, их не получают, а лишь в очередях стоят и записываются на получение. РФ не выполняет никаких обязательств, которые они обещали на временно оккупированных территориях", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

По данным Федорова, в оккупированном Мелитополе остаются 50-60 тыс. жителей.

1 марта он заявил, что оккупанты в очередной раз усилили принудительную паспортизацию в городе, без паспорта РФ невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, пропуска для переезда между городами.

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