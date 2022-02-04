Девушка полтора года лечилась у одного врача, но та за это время онкозаболевания у нее не заметила.

В Мелитополе Запорожской области у 27-летней девушки вовремя не обнаружили рак, из-за чего метастазы пошли по телу.

Пациентке сделали операцию, в результате которой она лишилась органов малого таза и теперь не сможет иметь детей, о которых мечтала с мужем.

"Мне 27 лет. Я не рожала. Планировали с мужем первого ребенка. Готовила организм к беременности. Ничего не получалось. За полтора года врач трижды меня госпитализировала и ставила диагноз "апоплексия яичников". Делала кучу УЗИ, сдавала кучу анализов и только через 1,5 года лечения она сказала сдать анализы на рак, пришли результаты S100. Она сказала: "Все нормально" и дала направление в онкодиспансер Запорожья. Говорит: "Там тебе сделают маленькую лапароскопию". В результате у меня рак", – рассказала свою историю девушка в соцсети.

По ее словам, у нее диагностировали третью стадию рака, а метастазы пошли даже в желудок.

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"Мне сделали полосную тяжелую операцию. Врачи сказали, что через 2 месяца спасать было бы некого. Впереди долгое и серьезное лечение. Детей у меня не будет, удалили все органы", — поделилась девушка.

Она обвинила врача в халатности и в том, что та лишила ее радости материнства.

В медицинском центре, где работает врач-гинеколог, о которой идет речь, ТСН сообщили, что нареканий со стороны пациентов на ее работу никогда не было.

"Ольга Борисовна у нас работает уже больше 8 лет. Жалоб на нее со стороны пациентов никогда не было", — рассказали в медицинском центре.

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