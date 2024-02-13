Врачи извлекли из ребенка сначала цепочку из 18 элементов магнитного конструктора.

В НДСБ "Охматдет" обратились родители ребенка, жаловавшегося на боль в животе. После осмотра специалисты отделения экстренной медицинской помощи направили мальчика на обследование.

Об этом говорится в сообщении Охматдета. "Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели наличие в пищеварительном канале целой группы инородных тел, в которых удалось опознать магнитный конструктор. 20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако были соединены между собой", - рассказали в больнице.

Консилиум врачей принял решение о проведении неотложной операции, поскольку каждый час ожидания мог ухудшить состояние пациента. "Отличие магнитов от других инородных тел, которые могут проглотить дети, заключается в их притяжении друг к другу и защемлении тканей. Как следствие, возникают зоны некроза (омертвения), перфорации органов, желудочно-кишечные непроходимости", - пояснили врачи.

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Специалисты обнаружили проглоченные ребенком объекты, которые были сцеплены между собой. Медикам удалось захватить первый магнит и извлечь его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора.

"Однако один магнит остался и специалисты не смогли удалить его эндоскопически. К делу приступили хирурги. Была выполнена лапаротомия и тщательная ревизия органов брюшной полости. Во время этого у ребенка было обнаружено 5 перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удален", рассказали в Охматдете.

При этом врачи отметили, что так бывает не всегда - последствия проглатывания инородных тел бывают ужасными даже после их удаления. Маленькие пациенты могут сильно ухудшить качество своей жизни, а иногда и потерять ее.

"Предостерегаем: будьте крайне осторожными и внимательными ко всем предметам/игрушкам/жидкостям, которые могут попасть в организм ребенка. Это важно для сохранения их жизни и здоровья. Если же ребенок уже что-то проглотил или поперхнулся, не пытайтесь достать предмет самостоятельно, не вызывайте у ребенка рвоту и не кормите его. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!",- рекомендовали специалисты.

Лечение детей в Охматдете

Врачи Охматдета берутся за самые сложные случаи. Там проходят лечение многие дети с тяжелыми болезнями. Так, в Охматдете летом прошлого года 2-месячному ребенку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом впервые провели трансплантацию костного мозга.

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