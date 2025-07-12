Хирурги пересадили органы в сжатые сроки, да еще и под ракетным ударом оккупантов.

В детском медицинском центре "Охматдет" впервые пересадили органы ребенка, у которого констатировали смерть головного мозга.

"Впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям", - говорится в соощении больницы.

Там добавили, что оперировать врачам пришлось 10 июля "под звуки сирен и взрывов". Врачи рассказали, что благодаря героическому решению родителей, давших согласие на посмертное донорство, были спасены жизни трех других детей.

Видео дня

В "Охматдете" детализировали, что донором стала 4-летняя девочка из Житомирщины, у которой врачи констатировали смерть мозга.

Врачи рассказали, что печень ребенка получила находившаяся в реанимации 16-летняя девушка, 14-летнему мальчику, который провел семь месяцев в реанимации на диализе - почки, 12-летней девочке в Институте сердца сделали переседку сердца.

Специалисты больницы отметили, что все дети были в тяжелом состоянии, для них это был единственный шанс выжить.

В сообщении говорится, что операции по пересадке органов длились по 13 часов. Хирургам пришлось проводить их во время воздушной тревоги и ракетного обстрела Киева, поскольку перенести операции было невозможно.

Удар по Киеву 10 июля

В ночь на 10 июля оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. Главной целью атаки был Киев. В результате ночной атаки две жительницы Киева погибли, еще 19 человек получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: