Исследование связано с белками, играющими ключевую роль иммунной системы организма.

Китайские ученые создали метод лечения от радиации, который успешно апробирован на грызунах, подвергшихся острому воздействию радиации. Предполагается, что ноу-хау, которое вылечило мышей, также поможет повысить выживаемость облученных людей.

В частности, по данным Interesting Engineering, открытие может сделать лечение рака более безопасным и значительно повысить шансы на выживание людей в случае ядерной войны.

Исследование связано с определенными белками, которые играют ключевую роль в иммунной системе организма, в частности, в борьбе с раком и вирусами. По мнению ученых, своего рода отключение именно этих белков может защитить человека от радиационного повреждения. Более того, предполагается, что новый метод повысит эффективность лучевой терапии, которую принимают люди, страдающие онкологическими заболеваниями.

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Как объясняется, лучевая терапия используется для уничтожения раковых клеток, но она также повреждает здоровые ткани. Чаще всего это приводит к серьезным побочным эффектам, таким как проблемы с желудочно-кишечным трактом, ослабление иммунитета и повышенный риск инфекций.

"Лучевая терапия, предназначенная для уничтожения раковых опухолей, использует мощное излучение для повреждения ДНК раковых клеток, предотвращая их дальнейшее деление и рост. Однако вместе с опухолью могут пострадать и здоровые клетки, расположенные рядом, что также приводит к их повреждению и гибели. Часто такие пациенты погибают из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, поскольку лучевая терапия может разрушить здоровые клетки кишечника...", - говорится в публикации.

Также отмечается, что при ядерных взрывах или авариях люди могут получить смертельные дозы радиации. Приводятся в качестве примера японские города Хиросима и Нагасаки, на которые в 1945 году были сброшены атомные бомбы. Тогда значительная часть жертв умерла не сразу от взрыва, а позже из-за радиационного заражения, что вызвало, в том числе онкологию.

Кроме того, говорится, что Чернобыльская катастрофа 1986 года вызвала примерно 4 тысячи смертей от онкологических заболеваний, связанных с радиацией, и в настоящее время не существует эффективных профилактических мер против такого негативного воздействия.

"Исследования показывают, что в случае ядерного взрыва большинство жертв погибнут не от удара, а от радиоактивного загрязнения. По оценкам врачей, около 2,4 миллиона человек во всем мире могут умереть от онкологических заболеваний, вызванных атмосферными ядерными испытаниями, проведенными с 1945 по 1980 год", - пишет Interesting Engineering.

Сейчас ученые из Китая обнаружили, что отключение определенного белка (STING - стимулятор генов интерферона) в организме может значительно повысить выживаемость при радиационном облучении. В их эксперименте на мышах выживаемость увеличилась с 11% до 67%.

Речь идет о белке, который участвует в иммунной системе, но также делает организм более уязвимым к радиации. Когда его отключили, кишечник стал лучше восстанавливаться после облучения, а уровень гибели клеток уменьшился в несколько раз.

Как считает Сун Ижуна из Гуанчжоуского института биомедицинской и здоровья, терапия, основанная на этом открытии, может обеспечить мощную защиту от радиационного поражения, повысить эффективность лучевой терапии и усовершенствовать подходы к лечению рака.

Последние исследования на тему здоровья

Напомним, ранее китайские ученые заявили об обнаружении нового коронавируса у летучих мышей, который потенциально может передаваться от животного к человеку. Исследование проводилось под руководством Ши Чжэнли - ведущего вирусолога, которая работала в Уханьском институте. Речь идет о том самом заведении, которое по одной из версий, может быть причастным к появлению Covid-19.

Также медики обнаружили, что известный препарат для похудения, вероятно, приводит к слепоте. Речь идет о таких препаратах, как Ozempic, который используют для похудения, а также его принимают больные сахарным диабетом.

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