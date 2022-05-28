Сейчас есть четкие инструкции для врачей эпидемиологов, как в Украине, так и во всем мире.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине будут зарегистрированы случаи обезьяньей оспы, но эпидемиологической вспышки не будет.

Как Кузин рассказал в интервью Суспільному, что сейчас в мире зарегистрировано уже более 170 случаев обезьяньей оспы. Санитарный врач пояснил, что для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, и болезнь не передается так быстро, как коронавирус.

"Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", — добавил Кузин.

Он отметил, что сейчас есть четкие инструкции для врачей эпидемиологов, как в Украине, так и во всем мире.

"Алгоритм очень похож по ковиду. И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждении здравоохранения. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и в том числе он не является инфекционным для них", — добавил Кузин.

Врач рассказал, что сейчас в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы.

"Заболевание довольно редко протекает в тяжелой форме, поэтому скорость передачи его является минимальной, поэтому риски его эпидемического распространения для мира также минимальны", — сказал медик.

Он выразил уверенность в том, что в Украине такие случаи будут зарегистрированы.

"Но мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что надо применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", — подчеркнул он.

Как известно, Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

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