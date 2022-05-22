Инкубационный период заболевания может составлять от 5 до 21 дня.

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой.

Как сообщает The Brussels Times, в стране обнаружено уже три случая этого заболевания: два из них были клинически диагностированы, в то время как у партнера одного из этих пациентов также проявились симптомы.

Инфицированные также были найдены в том числе в Соединенном Королевстве, Португалии и Испании - в основном это мужчины, вступающие в половую связь с мужчинами.

Отмечается, что среди первых симптомов - лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и утомляемость. Может появиться сыпь, часто на лице, которая затем распространяется на остальные части тела.

Инкубационный период может составлять от 5 до 21 дня.

Обезьянья оспа: что известно

Согласно информации на официальном сайте ВОЗ, впервые организация была проинформирована о новом заболевании 7 мая - тогда в Великобританию приехал человек, зараженный оспой. С того момента новые случаи заболевания стали фиксировать и в других странах.

УНИАН рассказывал, чем страшна обезьянья оспа и как обстоит ситуация с ней на данный момент.

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