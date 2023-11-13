Теперь беременные по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности.

Теперь беременные женщины по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недель беременности, информируют в Министерстве здравоохранения.

Согласно разъяснению Минздрава, ранее врач с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН), и с этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск. Беременная женщина могла продолжать работать по своему желанию, но количество дней отпуска уменьшалось пропорционально количеству дней, в которые она работает. Кроме того, уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.

"Как будет сейчас? Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска. Если женщина желает начать отпуск с 30 недели – дополнительно ничего делать будет не нужно. Если же беременная выразит желание продолжать работать - во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности она должна подать заявление врачу, который ведет ее беременность, с указанием даты, с которой должен быть сформирован МВТН", - отмечают в Минздраве.

Видео дня

Если роды произойдут до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов.

"Такой процесс не будет влиять на общую продолжительность МВТН и отпуска соответственно. Что, в свою очередь, не будет приводить к уменьшению размера пособия по беременности и родам", - объясняют в Минздраве.

Стандартный срок МВТН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были сложные или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней.

В Минздраве отмечают, что женщина может продолжить работать, а начало дородового отпуска перенести на более удобный для нее период. Именно тогда и будет сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности и, соответственно, будут начисляться социальные выплаты. Теперь часть дородового отпуска женщина сможет перенести на послеродовой период.

Роды в Украине

Женщины, которые переехали в другой район Украины из-за боевых действий, могут получить медицинскую помощь по родам бесплатно. Для этого им стоит обратиться в ближайшую больницу, в которой возможно ведение беременности в амбулаторных условиях. Найти ближайшее заведение можно, позвонив по номеру 1677 в будние дни.

Вас также могут заинтересовать новости: