Законопроект в первом чтении парламент поддержал в июле.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам здоровья поддержал законопроект о медицинском каннабисе ко второму чтению", - отметил он.

Следующий этап процесса легализации каннабиса - голосование парламентом по принятию соответствующего законопроекта в целом.

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Железняк не уточнил, когда оно может произойти.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

В июле парламент в первом чтении поддержал за правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. За его принятие проголосовало 268 народных избранников. Законопроект предусматривает разрешение на использование в медицинских целях препаратов, которые были изготовлены из медицинского каннабиса.

По словам одного из авторов законопроекта, нардепа Ольги Стефанишиной, сейчас в Украине по меньшей мере 6 млн человек с психическими травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении. В частности, речь идет и о раненых военнослужащих.

Стефанишина рассказала, что планируется, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении - в теплицах. Их должны необходимым образом оборудовать, а также установить в помещении видеонаблюдения. На каждый куст будет прикреплен штрих-код. Лицензия на производство будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 грн.

Депутат также подчеркнула, что наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажа медицинского каннабиса будет аналогичным наказанию за сбыт наркотиков.

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