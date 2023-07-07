На разработку клинических протоколов и регистрацию препаратов понадобится еще полгода-год после принятия закона.

В Министерстве здравоохранения Украины поддерживают легализацию препаратов, которые изготовлены на основе медицинского каннабиса. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", - отметил он.

По словам Кузина, законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, позволяет использовать в медицинских целях препараты, которые были изготовлены из медицинского каннабиса. Он подчеркнул, что многие страны уже приняли соответствующие изменения в законодательство.

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"Это не означает, что каннабис будет использоваться в рекреационных целях. Это значит, что через определенные регуляции будет разрешено использовать препараты медицинской конопли именно при лечении пациентов ... речь идет исключительно о медицинском применении", - сказал санврач.

В частности, речь идет о лечении людей, имеющих хроническую боль, неврологические расстройства и психические расстройства. Кузин уточнил, что медицинский каннабис будет использоваться при наличии доказательной базы по эффективности его использования. Он подчеркнул, что соответствующие препараты будут продавать по рецептам.

По словам чиновника, еще необходимо разработать клинические протоколы относительно дозировки и конкретных случаев использования таких лекарств. Для этого необходимо около шести месяцев. Кроме того, препараты должны пройти регистрацию в Украине.

"Министерство здравоохранения предоставило положительную оценку этому законопроекту. Поэтому мы ожидаем, что он в ближайшее время может быть вынесен в зал Верховной Рады и там принят", - добавил Кузин.

Он отметил, что, учитывая вышеупомянутые процедуры по разработке клинических протоколов и регистрации препаратов, реализация этого законопроекта может состояться через полгода-год после его принятия.

Проблема легализации каннабиса

В этом году тема легализации лекарств на основе медицинского каннабиса вышла за пределы круга пациентов с тяжелыми заболеваниями, которых в Украине несколько миллионов. Отныне эта тема касается и остальных украинцев, как военных, так и гражданских, страдающих из-за нанесенных войной травм. В частности, эти люди страдают фантомными болями и посттравматическим стрессовым расстройством.

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится правительственный законопроект №7457 "О легализации медицинского каннабиса", его уже поддержал профильный комитет парламента.

В поддержку легализации медицинского каннабиса высказался и президент Украины Владимир Зеленский, он призвал парламент принять соответствующий законопроект.

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