В полиции не исключают, что факт массового отравления хотели скрыть, ведь полицейские о массовом отравлении узнали во время мониторинга социальных сетей.

В Тернопольской области в городе Збараж в новом суши-баре, который открыли 12 августа, отравилось 17 человек.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области,первые пострадавшие начали обращаться с симптомами острого отравления еще в субботу, а за 13-14 августа количество пострадавших возросло до 17 человек.

Все они находятся на стационарном лечении в Збаражской центральной больнице.

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В полиции не исключают, что факт массового отравления хотели скрыть. По крайней мере полицейские о массовом отравлении узнали во время мониторинга социальных сетей. Уже после этого по запросуполицейских в райбольнице подтвердили информацию о массовом обращении местных жителей, а также сообщили о происшествии санэпидемстанцию и сотрудников Госпродпотребслужбы.

Специалисты отобрали необходимые образцы пищи для лабораторных исследований.

Сейчас новооткрытое заведение питания не работает. Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").

Случаи отравления в Украине

В Украине время от времени случаются громкие случаи отравления. Так, в июле в Раздельнянском районе Одесской области умерли люди, которые отравились суррогатом, семеро находились в критическом состоянии.

По данным полиции, в селе Старостино после употребления некачественной "водки" умерло четыре человека. Также возросло количество госпитализированных.

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