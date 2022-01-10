У них обнаружили симптомы острого отравления.

В Хмельницкой области 16 детей из Винницкой области отравились хлором. Накануне они посещали местный аквапарк.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

Известно, что в аквапарке отдыхали 50 жителей пгт Турбов, среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.

Позже у 16 детей появились симптомы острого отравления - слезотечение, кашель, одышка различной степени тяжести.

Читайте такжеВо Львове 9-летней девочке из-за насморка пришлось делать сложнейшую операцию на мозгеВсем детям оказали медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 из них отпустили домой.

Трех детей госпитализировали в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Причиной отравления могло стать превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, в которых применяются вещества для дезинфекции. Они были в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области три человека отравились угарным газом в собственном доме.

Вас также могут заинтересовать новости: