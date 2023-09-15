Родители вынуждены везти детей на лечение в оккупированный Донецк.

Жители временно оккупированного Мариуполя пожаловались, что детей негде лечить, а при острых состояниях их надо везти в Донецк.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. "У ребенка произошел отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи", - привели жалобы родителей в горсовете.

Там отметили, что до вторжения россиян, в Мариуполе уделялось большое внимание детской медицине. В городе работали детские амбулатории, консультативно-диагностическая поликлиника и детский региональный инфекционный центр и везде было установлено современное оборудование.

"Оккупанты уничтожили более половины больниц, вывезли уцелевшее оборудование. А теперь негде лечить детей. Уничтожение больниц является военным преступлением, ведь оккупанты сознательно во время блокады уничтожали любую возможность на спасение. Сейчас продолжают пассивно убивать людей из-за медицинского кризиса в городе и отсутствием предоставления профессиональной помощи", - прокомментировал ситуацию мэр города Вадим Бойченко.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал во что оккупанты превратили местный парк Гурова. Он рассказал, что этот парк был капитально отреставрирован всего за полгода до российского вторжения. На обнародованном им видео видно, что в парке нет ни одной живой души, там лишь ездят машины.

"На примере Мариуполя очень легко можно посмотреть, что бывает, когда к власти приходит быдло... Красиво, современно. Для людей. Было. Теперь - смотрите сами", - прокомментировал он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь живет в оккупации почти полтора года. За это время город приобрел заброшенный вид. Оккупанты разрушают в нем все, что напоминает о принадлежности к Украине.

Для видимости оккупанты ведут какое-то строительство, якобы строят квартиры, но на самом деле это делается с целью пропаганды.

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