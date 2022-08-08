Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз.

Во временно оккупированном Мариуполе больные лежат прямо на улице у входа в больницу.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"Этого даже не прячут во время интервью на пропагандистском ТВ. Такой уровень медицины равен тому, что смертность в Мариуполе выросла в пять раз", - отмечается в сообщении.

Как отметили в горсовете, "вот такая она русская "забота" о мариупольцах, а это еще даже не вспышка COVID-19".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Мариуполе оккупанты пытались восстановить газоснабжение, но опозорились и потерпели фиаско.

"Показательный запуск газоснабжения в Приморском районе с красной лентой закончился ожидаемо", - прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и елетрика.

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