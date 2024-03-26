У львовянки диагностировали редкий синдром, который встречается только у одного человека на 100 тысяч.

Во Львове хирурги прооперировали женщину, которая в результате полученной травмы 30 лет жила со сросшимися пальцами рук.

По информации Первого медицинского объединения Львова, 49-летняя львовянка Леся Бучацкая в детстве сильно травмировала обе кисти в результате падения. В 17 лет, чтобы исправить последствия травмы, ее прооперировали.

"Впрочем вмешательство было неудачным. У нее развилась и сформировалась тяжелая патология - безымянные и средние пальцы обеих рук окоченели, перестали разгибаться, а впоследствии вообще срослись. И только сейчас, 30 лет спустя, Леся решилась довериться врачам", - говорится в сообщении.

Видео дня

За сложную реконструктивную операцию взялись хирурги больницы святого Пантелеймона. Они диагностировали у женщины синдром Эрлеса Данлоса, то есть аномалию развития соединительной ткани. Врачи объясняют, что в результате перенесенной травмы у пациентки возник тяжелый дефект обеих кистей. Рубцы на ладонях обездвижили 3-и и 4-е фаланги, и со временем пальцы, которые совсем не разгибались, срослись. Этот редкий синдром встречается лишь у одного человека на 100 тысяч. Современные методики позволяют исправить этот дефект.

"Чтобы восстановить функцию кистей, хирурги провели сложное вмешательство с использованием методики лоскута. Сначала медики освободили мягкие ткани от рубцов и спаек, а дальше взяли лоскут на лучевом сосуде из собственной мягкой ткани пациентки и закрыли им дефект", - рассказали в медобъединении.

Отмечается, что операция длилась шесть часов и прошла успешно. Женщину ожидает длительная реабилитация, ведь за долгие годы мышцы и сухожилия атрофировались. И, чтобы их разработать, надо ежедневно заниматься с физическим терапевтом. А через месяц ее ждет такое же вмешательство на второй кисти.

"Женщина радуется, что сможет осуществить свою мечту - наконец надеть на палец свое обручальное кольцо и впервые в жизни сделать маникюр", - поделились медики.

Другие новости Львова

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре выходили младенца, который родился с критически малым весом - 570 граммов.

Девочку госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Там она провела 50 дней.

Когда состояние ребенка стабилизировали, его перевели на второй этап выхаживания. Здесь девочка пробыла еще 60 дней, в течение которых получала длительную респираторную поддержку, ингаляционную и инфузионную терапию. Домой ее выписали с массой тела 2500 граммов.

Вас также могут заинтересовать новости: