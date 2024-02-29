Операцию провели 66-летнему жителю Львовской области.

Врачи Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра впервые удалили пораженное опухолью легкое пациенту, не вскрывая грудную клетку.

Как сообщается на странице медучреждения в Facebook, правое легкое со злокачественным новообразованием 66-летнему жителю Львовской области Михаилу торакальные хирурги удалили, сделав всего один небольшой разрез размером 6 см (видеоторакоскопически).

Отмечается, что более года назад мужчину начали беспокоить боли в грудной клетке и одышка. Он обратился к семейному врачу, а тот направил к кардиологам. Более 8 месяцев, по словам Михаила, ему лечили сердце. И только когда мужчине начало становиться хуже, его направили во Львовский центр легочного здоровья. Там ему сделали необходимые анализы и заподозрили онкологическое заболевание, поэтому направили во Львовский онкоцентр.

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Подозрения коллег подтвердились - у мужчины обнаружили рак правого легкого во II стадии. Команда онкоцентра разработала для пациента индивидуальный план лечения.

"Пациент получил неоадъювантную (предоперационную) химиотерапию, после которой опухоль в легких уменьшилась на 30 процентов. Далее ему было необходимо провести оперативное вмешательство, чтобы забрать опухоль. Поскольку новообразование пациента было распространено на главный бронх, удалять нужно было все правое легкое", - рассказал заведующий торакальным отделением Игорь Гипп.

Медики объясняют, что удаление легкого - это очень травматичная операция для пациента. После таких хирургических вмешательств больные долго испытывают болевой синдром, поэтому, чтобы уменьшить операционную травму, команда приняла решение удалять легкое видеоторакоскопически. В торакальном отделении есть опыт удаления частей легких через порты. А вот целое легкое хирурги с помощью видеокамер удаляли впервые.

"Мы сделали небольшой разрез, размером 6 см, вставили туда специальный гибкий порт и через него ввели видеокамеру и рабочие инструменты, которыми мы забирали опухоль и работали с сосудами. Поскольку легкое имеет опухоль, его очень важно не повредить во время операции и забрать из организма целым, для этого мы поместили его в специальный мешочек и тогда вытащили его через порт", - рассказал Гипп.

В медучреждении отмечают, что такие операции являются очень сложными, ведь врачи работают на важных органах и сосудах, и каждое их движение может стать решающим. Однако для пациента они имеют невероятные преимущества.

"Когда у человека такая малая операционная травма, он быстрее встает на ноги и соответственно гораздо лучше чувствует себя. Соответственно сокращается нагрузка на организм, потому что пациенту уже не нужно такое большое количество обезболивающих препаратов, как при открытых операциях", - рассказал врач-хирург Игорь Богуцкий.

Львовянину удалили из бедра огромную опухоль

Во Львове 49-летнему Евгению Плеханову медики удалили опухоль размером с мяч регби и спасли ногу от ампутации. С доброкачественным новообразованием пациент прожил почти 30 лет.

На следующий день после операции Евгений начал ходить. Он наконец избавился как от дискомфорта, так и от боли.

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