Если раньше тромбоз был болью старшего поколения, то сегодня проблемы с сосудами имеют и молодые люди. Что способствует образованию тромбов и что делать, чтобы не образовались тромбы, - читайте на УНИАН.
Как узнать, есть ли у меня тромбы - симптомы
Прежде всего надо знать, что тромб - это сгусток в сосудах или полостях сердца из-за плохого свертывания крови. Плохое питание, неправильное лечение, инфекции, недостаточная физическая активность и лишний вес могут привести к застою крови и способствуют образованию тромбов.
Тромбозом болеют прежде всего люди старше 60 лет, диабетчики, курильщики, люди, злоупотребляющие спиртными напитками или страдающие лишним весом. А вот малоподвижный образ жизни - основная причина, почему отрывается тромб у молодых.
В зависимости от мест возникновения различают венозный и артериальный тромбоз, вызывающий инфаркт. Тромб в мозге может привести к инсульту. А вот тромб в сердце может вызвать внезапную смерть.
Тромбы - симптомы и тревожные сигналы:
- резкая пульсирующая боль, онемение, отечность (преимущественно тромбы на руке, на ногах);
- одышка в груди;
- головокружение;
- могут быть проблемы с речью в случае тромбов в мозге;
- посинение кожи, эффект "разбухших вен".
Даже резкое движение или травма могут спровоцировать отрыв тромба от стенки сосуда (тромбоэмболии). В этом случае кровоток прекращается, что часто становится причиной ишемического инфаркта.
Что делать, чтобы не образовывались тромбы: рекомендации
Тромбоз – очень коварен. Уберечься от застоя крови можно, если выполнять следующие рекомендации:
- Больше заниматься спортом. Врачи рекомендуют выделять 30 минут на физические упражнения (гимнастику, растягивание и укрепление мышц) по четыре раза в неделю. Если вам лень самим делать регулярную зарядку – запишитесь к спортзал к тренеру и расскажите ему о проблеме. Специалист обязательно учтет все нюансы со здоровьем и разработает адекватный график.
- Отказаться от вредных привычок. Поймите, ваше здоровье - только в ваших руках. Выбросьте сигареты и запретите себе алкоголь.
- Соблюдать диету. Этот совет касается больше людей, страдающих лишним весом. Ограничьте потребление жиров и введите в рацион больше свежих фруктов и овощей (например, цитрусовые и чеснок снижают риск тромбоза). Если вас интересует, что пить, чтобы не было тромбов, то учтите - только после консультаций у врачей можно принимать препараты, разжижающие кровь.
- Выбирать удобную одежду. Слишком сжимающее тело белье утрудняет кровообращение в конечностях, препятствуя притоку крови. Вместе с тем врачи советуют носить компрессионные чулки, гольфы, колготы и т.д. уже при наличии варикоза вен после операций.
Как умирает человек, если оторвался тромб - варианты
У женщин смерть от тромба случается, как правило, из-за варикоза ног или варикоза таза, у мужчин - это результат мерцательной аритмии.
Внешне понять, что человек умер именно от отрыва тромба - сложно, это потом устанавливают специалисты, исследуя тело на наличие внутреннего кровотечения. До последнего больной может даже не подозревать, что у него – тромбоз.
И инфаркт, и инсульт опасны именно своей внезапностью. На спасение пациента есть считанные часы.