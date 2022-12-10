Сейчас все больше больных тромбозом выявляют среди молодежи. Как уберечься от "внезапного" убийцы? Читайте на УНИАН.

Если раньше тромбоз был болью старшего поколения, то сегодня проблемы с сосудами имеют и молодые люди. Что способствует образованию тромбов и что делать, чтобы не образовались тромбы, - читайте на УНИАН.

Как узнать, есть ли у меня тромбы - симптомы

Прежде всего надо знать, что тромб - это сгусток в сосудах или полостях сердца из-за плохого свертывания крови. Плохое питание, неправильное лечение, инфекции, недостаточная физическая активность и лишний вес могут привести к застою крови и способствуют образованию тромбов.

Тромбозом болеют прежде всего люди старше 60 лет, диабетчики, курильщики, люди, злоупотребляющие спиртными напитками или страдающие лишним весом. А вот малоподвижный образ жизни - основная причина, почему отрывается тромб у молодых.

Видео дня

В зависимости от мест возникновения различают венозный и артериальный тромбоз, вызывающий инфаркт. Тромб в мозге может привести к инсульту. А вот тромб в сердце может вызвать внезапную смерть.

Тромбы - симптомы и тревожные сигналы:

резкая пульсирующая боль, онемение, отечность (преимущественно тромбы на руке, на ногах);

одышка в груди;

головокружение;

могут быть проблемы с речью в случае тромбов в мозге;

посинение кожи, эффект "разбухших вен".

Даже резкое движение или травма могут спровоцировать отрыв тромба от стенки сосуда (тромбоэмболии). В этом случае кровоток прекращается, что часто становится причиной ишемического инфаркта.

Что делать, чтобы не образовывались тромбы: рекомендации

Тромбоз – очень коварен. Уберечься от застоя крови можно, если выполнять следующие рекомендации:

Больше заниматься спортом. Врачи рекомендуют выделять 30 минут на физические упражнения (гимнастику, растягивание и укрепление мышц) по четыре раза в неделю. Если вам лень самим делать регулярную зарядку – запишитесь к спортзал к тренеру и расскажите ему о проблеме. Специалист обязательно учтет все нюансы со здоровьем и разработает адекватный график.

Врачи рекомендуют выделять 30 минут на физические упражнения (гимнастику, растягивание и укрепление мышц) по четыре раза в неделю. Если вам лень самим делать регулярную зарядку – запишитесь к спортзал к тренеру и расскажите ему о проблеме. Специалист обязательно учтет все нюансы со здоровьем и разработает адекватный график. Отказаться от вредных привычок. Поймите, ваше здоровье - только в ваших руках. Выбросьте сигареты и запретите себе алкоголь.

Поймите, ваше здоровье - только в ваших руках. Выбросьте сигареты и запретите себе алкоголь. Соблюдать диету . Этот совет касается больше людей, страдающих лишним весом. Ограничьте потребление жиров и введите в рацион больше свежих фруктов и овощей (например, цитрусовые и чеснок снижают риск тромбоза). Если вас интересует, что пить, чтобы не было тромбов, то учтите - только после консультаций у врачей можно принимать препараты, разжижающие кровь.

. Этот совет касается больше людей, страдающих лишним весом. Ограничьте потребление жиров и введите в рацион больше свежих фруктов и овощей (например, цитрусовые и чеснок снижают риск тромбоза). Если вас интересует, что пить, чтобы не было тромбов, то учтите - только после консультаций у врачей можно принимать препараты, разжижающие кровь. Выбирать удобную одежду. Слишком сжимающее тело белье утрудняет кровообращение в конечностях, препятствуя притоку крови. Вместе с тем врачи советуют носить компрессионные чулки, гольфы, колготы и т.д. уже при наличии варикоза вен после операций.

Как умирает человек, если оторвался тромб - варианты

У женщин смерть от тромба случается, как правило, из-за варикоза ног или варикоза таза, у мужчин - это результат мерцательной аритмии.

Внешне понять, что человек умер именно от отрыва тромба - сложно, это потом устанавливают специалисты, исследуя тело на наличие внутреннего кровотечения. До последнего больной может даже не подозревать, что у него – тромбоз.

И инфаркт, и инсульт опасны именно своей внезапностью. На спасение пациента есть считанные часы.

Вас также могут заинтересовать новости: