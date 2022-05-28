В Министерстве советуют не допускать детей младше 10 лет к просмотру новостей и избегать их обсуждения в присутствии малышей.

Из-за войны украинцы переживают значительную психологическую нагрузку. Этот сложный период отражается на жизни каждого, особенно на детях поскольку их нервная система еще не сформирована окончательно.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения (Минздрава).

В Минздраве предупредили, что последствиями могут быть проявления нервных тиков, заикания, депрессии и различных тревожных состояний. Поэтому родители и близкие должны приложить все усилия, чтобы минимизировать негативное влияние психотравматических факторов войны.

В ведомстве отметили, что одним из проявлений реакции на стресс являются нервные тики – резкие неконтролируемые движения или звуки.

Типы расстройств:

транзиторное тиковое расстройство. Может проявляться голосовыми или моторными тиками, длится до года;

хроническое моторное тиковое расстройство - длится более года. Проявляется без вокального компонента;

синдром Туретта. При этом расстройстве физические и звуковые тики происходят одновременно. Встречается у мальчиков в 10 раз чаще, чем у девочек.

Причинами могут быть эмоциональное перевозбуждение, нарушение питания, режима и плохие привычки, наследственная предрасположенность.

Чтобы помочь ребенку, надо попробовать его отвлечь, но при случае стоит обратиться к специалисту.

В Министерстве советуют не допускать детей младше 10 лет к просмотру новостей. И по возможности избегать их обсуждения в присутствии малышей.

Специалисты советуют создавать больше игровых моментов, а в убежище брать книги, сказки или раскраски.

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