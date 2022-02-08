Некоторые люди до сих пор верят, что йодная сетка способна лечить вирусные заболевания.

В Министерстве здравоохранения опровергли устаревший миф о лечении йодной сеткой. Оказалось, такие "рисунки" на теле не помогают в лечении вирусных заболеваний и не избавляют от йоддефицита в организме.

Об этом сообщается на странице Минздрава Telegram.

Некоторые люди хотя бы раз в своей жизни слышали или читали информацию о "чудодейственных" свойствах йодной сетки. Существует миф, что такая сетка поможет укрепить организм, избавит от йоддефицита и даже излечит от острых респираторных заболеваний. Однако это все не имеет доказательств.

"Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний. Благодаря согревающим свойствам йода на некоторое время усилится местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет", - рассказали в Минздраве.

Также многие могли слышать о так называемом лайфхаке с йодом. Если нарисовать им на теле сетку, то организм якобы сам "покажет", хватает ли ему йода. Если сетка быстро исчезнет - есть нехватка этого элемента. Тогда якобы нужно рисовать сетку чаще. Однако этот лайфхак не только не работает, но и может быть опасным.

"Если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражения и ожоги. Особенно уязвимы дети: детская кожа легко впитывает йод, чрезмерное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве отмечают, что при появлении симптомов респираторных заболеваний лучше обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь. А для предупреждения йоддефицита врачи рекомендуют регулярно употреблять продукты, обогащенные йодом.

"Если наблюдаете такие симптомы, как: чувство постоянной усталости, слабость, депрессия, увеличение щитовидной железы, задержка роста и/или интеллектуального развития у детей, снижение умственной активности у взрослых, нарушения обменных процессов — нужно обратиться к специалисту за помощью", - добавили врачи.

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