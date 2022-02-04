Не во всех случаях заболевания COVID-19 следует делать КТ.

На фоне нового суточного антирекорда по заболеваемости коронавирусом, украинцам напомнили, когда действительно нужно делать компьютерную томографию при COVID-19. Дело в том, что не всем пациентам требуется КТ, но об этом мало кто знает.

Когда стоит делать компьютерную томографию при COVID-19, рассказали в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, некоторые пациенты считают, что всем, кто заболел коронавирусом, обязательно нужно делать КТ. Однако это не так. Компьютерную томографию не нужно делать при удовлетворительном состоянии пациента с COVID-19.

Решение о необходимости делать КТ должен принимать врач. Для этого он оценивает сразу несколько факторов. Врач может отправить человека на КТ, опираясь на общее состояние пациента, показатели сатурации и температуру тела, а также на наличие дыхательной недостаточности.

Когда стоит делать компьютерную томографию при COVID-19:

при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни;

при дыхательной недостаточности или наличии сопутствующих патологий;

в случае отрицательного ПЦР-теста при наличии признаков заболевания и при тяжелом общем состоянии;

"Положительный тест на COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ", - отмечается в сообщении.

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