Новое исследование дает надежду тем, кто потерял волосы из-за травмы или получил тяжелый ожог.

Ученые создали первый в истории атлас кожи человека, что стало своеобразным "молекулярным рецептом" для выращивания кожи и заживления рубцов.

Как пишет Interesting Engineering, группа исследователей из Института Велкома Сенгера и Ньюкаслского университета создала атлас отдельных клеток кожи до рождения человека. В атласе показано, как кожа формируется, как развиваются волосяные фолликулы и что именно "не идет" при некоторых дерматологических заболеваниях.

Как отметил один из участников исследования, профессор Музлифа Ханиффа, пренатальный (дородовой) атлас кожи и модель органоида (постоянный компонент клетки) - ценные инструменты для изучения врожденных кожных заболеваний и разработки методов регенеративной медицины.

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Предполагается, что новое достижение сможет значительно продвинуть методики лечения кожных болезней и помочь в разработке инновационных способов трансплантации кожи, а также в восстановлении волосяного покрова.

"Во время исследования в лаборатории создана функциональная миниверсия кожи. Этот органоид обладает способностью производить волосы, что позволяет ученым изучать, как иммунные клетки, в частности макрофаги (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы, - УНИАН), участвуют в формировании кровеносных сосудов", - объясняется в публикации.

Как акцентируется, важным открытием стало то, что иммунные клетки играют ключевую роль как в васкуляризации (процесс образования сосудов), так и в заживлении без образования рубцов. Предполагается, что это может кардинально изменить подходы к лечению ран и восстановлению после операций.

В статье сказано, что при создании детального атласа удалось изучить молекулярную динамику на уровне отдельных клеток. В результате получена ценная информация о процессах, происходящих в коже. Особое внимание было уделено стволовым клеткам.

"Взрослые стволовые клетки были использованы для создания органоидов кожи, которые оказались ближе по структуре к пренатальной коже, что делает их идеальной моделью для изучения врожденных кожных заболеваний. Исследователи обнаружили, что некоторые генетические маркеры кожных заболеваний уже выявляются на стадии дородового развития, что может привести к созданию более целенаправленных методов терапии", - отмечает Interesting Engineering.

В долгосрочной перспективе это исследование может помочь в разработке новых методов лечения, таких как создание трансплантатов для людей, пострадавших от ожогов, или пациентов с рубцовой алопецией (облысением), а также улучшить понимание процесса восстановления кожи без рубцов. Таким образом, является важным открытием тот факт, что иммунные клетки важны как для образования сосудов, так и заживления без рубцов. Оно может существенно повлиять на клинические подходы по уходу за ранами и восстановлению после операции.

"Понимая, как формируются волосяные фолликулы до рождения, ученые могут воспроизвести этот процесс, давая надежду тем, кто потерял волосы из-за травмы или болезни", - акцентируют исследователи.

Лечение кожи - научные открытия

Как сообщал УНИАН, ученые Нанкинского технологического университета в Китае создали искусственный паутинный шелк, который можно использовать для изготовления очень прочных бинтов, чтобы лечить хронические раны. Шелковые бинты легко поддаются прядению благодаря 3D-печати, а также являются достаточно стабильными, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний. Команда ученых протестировала новые перевязочные материалы на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, которые были вызваны диабетом и которые зажили быстрее, чем при использовании обычных повязок.

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