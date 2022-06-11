Курьезная ситуация произошла во время визита главы немецкого Минздрава в Украину.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах застрял в лифте со своим украинским коллегой Виктором Ляшко. Это случилось в пятницу во время его визита в Украину.

Об этом Лаутербах рассказал в Twitter.

"Последний твит о путешествии по Украине. Клиники были в неудовлетворительном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко, который вдруг опустился на 1 метр. Сначала никто не хотел вылезать...", - написал Лаутербах.

Он также опубликовал фото с места происшествия, но не уточнил, как он выбирался из неожиданной ловушки.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за нападения РФ на Украину украинцы будут иметь негативные последствия для своего психического здоровья.

По его словам, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни. Согласно прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 миллионов украинцев.

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