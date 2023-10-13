В некоторых случаях в аптеке наркотические препараты можно купить и по бумажному рецепту, отметили в Минздраве Украины.

С 13 октября этого года отпуск наркотических препаратов в аптеке будет осуществляться, если у человека будет е-рецепт (электронный рецепт).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. При этом отмечает, что исключением являются прифронтовые территории и зона боевых действий - там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт. В Минздраве считают, что отпуск только по электронному рецепту наркотических препаратов позволит предотвратить их неконтролируемый оборот.

В Минздраве ответили на самые распространенные вопросы по этому поводу. В частности, если у человека нет мобильного телефона, то тогда можно идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и индивидуальный налоговый номер), и он распечатает информационную справку к рецепту, которая содержит номер рецепта и код его погашения, который можно использовать в аптеке.

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В Минздраве сообщили, что существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог. В частности, проблемы в работе ЭСОЗ (электронная система здравоохранения), когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы и т.д.); для назначения экстемпоральных препаратов (то есть таких, которые изготавливаются непосредственно в аптеке); если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

В Минздраве объяснили, как выехать за границу с наркотическими лекарствами, которые были отпущены по е-рецепту. "Если пациент планирует выезжать за границу и планирует перевозить лекарства с собой - во время выписывания е-рецепта врач должен напечатать ему информационную справку и обязательно засвидетельствовать ее собственной подписью и печатью", - сказано в сообщении.

В Минздраве отмечают, что выписать е-рецепт на наркотическое лекарственное средство может врач, отвечающий за лечение пациента. А также это может быть как семейный врач, так и профильный специалист - хирург, онколог или невролог и тому подобное.

Приобрести наркотическое лекарство по е-рецепту можно в аптеке, которая имеет соответствующую лицензию на отпуск наркотических лекарственных средств. На сегодня 100% аптек, имеющих соответствующую лицензию, зарегистрированы и работают в ЭСОЗ.

При этом отмечают, что срок действия е-рецепта на группу наркотических лекарств составляет 10 дней - также, как и бумажного рецептурного бланка.

Важные новости об электронном рецепте в Украине - это надо знать

Напомним, в ноябре 2022 года был введен электронный рецепт на наркотические лекарства, которые, в частности, используются для эффективного обезболивания в случае сложных заболеваний. В то же время можно было получать такие препараты и по бумажному рецепту.

В Минздраве отмечают, что за почти год электронный рецепт доказал свою эффективность и удобство. Большинство пациентов и врачей за это время выбирали именно е-рецепт, а не бумажный. В то же время бумажный рецепт продолжал действовать, как альтернатива, на время переходного периода - до 13 октября 2023 года.

В министерстве также сообщали, что е-рецепт можно получить дистанционно, и для этого диагноз должен быть зафиксирован в ЭСОЗ.

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