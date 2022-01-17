Так, количество активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее).

На прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 - недельное количество выявленных случаев выросло почти вдвое: 55 тыс. против 28 тыс. позапрошлой недели.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Так, количество активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализированы почти 11 тыс. граждан.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковская и Сумская области сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины – в "желтой" зоне, сообщили в Кабинете министров.

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По прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных, так же как и в других странах, в частности европейских.

Кроме того, как доложили чиновники, в ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "еПоддержка" вакцинированными лицами, старше 60 лет.

Министерство образования и науки представило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Глава государства отметил, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, Минздрав 6 января разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим в возрасте от 18 лет.