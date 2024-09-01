Нужно не забывать о защите от насекомых, отметила медик.

В Украине зафиксировано несколько смертей в результате лихорадки Западного Нила. Врач-инфекционист Ольга Кобевко сказала, что угрожающим периодом для инфицирования этим вирусом является именно осенне-летний.

В нашей стране сейчас меняется климатическая ситуация, становится теплее, а насекомые, которые переносят возбудитель этой лихорадки - комары, очень любят влажность и тепло, поэтому и говорят, что угрожающим для инфицирования является именно осенне-летний период, рассказала эксперт в эфире "Киев24".

"Если вы отправляетесь на отдых или живете возле болотистой местности, надо помнить об элементарных средствах защиты именно от насекомых...", - посоветовала медик.

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В конце августа стало известно, что в Киеве у 17 человек подтвердили диагноз "лихорадка Западного Нила", трое инфицированных умерли.

Львовский врач Тарас Жиравецкий рассказал УНИАН, что препаратов против этой лихорадки нет. Медик отметил, что риск инфицирования этим заболеванием есть в зоне, где много комаров. По его мнению, лихорадка Западного Нила не спровоцирует в Украине такие же серьезные ограничительные меры, которые несколько лет назад ввели для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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