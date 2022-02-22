По словам єксперта, охлаждение овощей не предотвращает потерю питательных веществ, а только продлевает срок их хранения и предотвращает их порчу.

Американский врач Люсия Гарсия рассказала, как долго можно хранить овощи в холодильнике, и теряют ли они свои свойства во время хранения.

Как пишет Quora, во словам медика, овощи имеют самую высокую пищевую ценность, когда они собраны. Как только овощ покидает почву, он теряет источник питательных веществ и энергии.

После того как овощи собраны, они начинают использовать свои собственные питательные вещества для поддержания жизни своих клеток. Таким образом некоторые питательные вещества особенно легко теряются.

По словам эксперта, охлаждение овощей не предотвращает потерю питательных веществ, а только продлевает срок их хранения и предотвращает их порчу.

Свежие овощи, хранящиеся при комнатной температуре 20 градусов в течение 7 дней, потеряют более 95% витамина С.

Если овощи хранить в холодильнике, они потеряют около 70% витамина С.

"Свежие овощи обычно можно хранить только в течение 2-3 дней в холодильнике", - рассказала врач.

Врач утверждает, что другой вариант - использовать замороженные овощи, которые отправляют в морозильную камеру сразу после сбора, чтобы максимально сохранить витамины и другие питательные вещества.

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