Комаровский рекомендовал побольше употреблять в пищу разнообразных овощей и фруктов.

Основой здорового питания являются овощи, фрукты, цельнозерновые и полезные белки.

Наглядную схему выложил у себя в Инстаграм кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский. Он дал советы, что лучше есть тем, кто придерживается принципов здорового питания.

В частности, он посоветовал использовать растительные масла, такие как оливковое, рапсовое, подсолнечное, для салатов и приготовления пищи. А избегать стоит сливочного масла и транс-жиров.

"Чем больше овощей и чем они разнообразнее, тем лучше. Кроме картофеля в любом виде. Употребляйте в пищу больше разнообразных по виду и цвету фруктов", - отметил специалист.

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Также он рекомендовал пить воду, чай или кофе, без сахара или с минимальным его добавлением. А вот употребление молока стоит ограничить 1-2 порциями в день, а сока - одним небольшим стаканом. При этом сладких напитков вовсе стоит избегать.

"Ешьте разные цельнозерновые продукты. Например, хлеб, макароны, цельная пшеница и неочищенный рис. Ограничьте очищенные зерна - белый рис и хлеб", - пояснил Комаровский.

Касательно полезных белков Комаровский посоветовал выбирать рыбу, бобы, птицу и орехи. При этом нужно ограничить сыр, красное мясо, а колбас, бекона и других переработанных мясных продуктов вобще стоит избегать.

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