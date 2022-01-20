Певица была категорически против вакцинации и специально заразилась коронавирусом, когда заболели ее близкие.

В Чехии умерла вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка, которая заразилась коронавирусом специально, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения.

Смерть 57-летней певицы подтвердил Би-би-си ее сын. Горка писала в соцсетях, что поправляется после положительного теста на коронавирус, но умерла через два дня после этой записи.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что Горка специально заразилась коронавирусом, когда инфекция была обнаружена у него и его отца. Вместо того чтобы изолироваться, Горка оставалась с ними рядом. При этом певица прививок не делала.

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"Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал Рек.

Поправившись, певица планировала получить ковид-пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, в том числе в кинотеатры, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. "Теперь можно будет пойти в театр, в сауну и на концерт", - добавила она.

В день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и собралась на прогулку. Но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла. "Через десять минут все было кончено. Она задохнулась", - рассказал ее сын.

Гана Горка была вокалисткой фолк-группы Asonance, одной из старейших в Чехии. Она хотела заразиться вирусом, чтобы после выздоровления ее перемещения ничто не ограничивало, рассказал ее сын.

"Она просто предпочитала заражение вакцинации. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила", - рассказывает сын певицы.

Пытаться убедить ее сделать прививку было бесполезно, поскольку на подобные разговоры она реагировала очень эмоционально, добавил Ян Рек.

Он надеется, что ее история убедит больше людей сделать прививки. "Если перед глазами есть примеры из реальной жизни, это убедительнее, чем графики и цифры", - сказал он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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