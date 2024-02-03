Эта диета направлена на то, чтобы помочь вам есть больше продуктов, которые улучшают когнитивные функции и исключить неполезные продукты.

Питание в средиземноморском стиле может быть одним из лучших способов защитить тело и мозг от возрастных изменений.

Диета MIND, которая расшифровывается как "Средиземноморское вмешательство по борьбе с нейродегенеративной задержкой DASH", включает в себя элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, полезной для сердца, а также продукты, способствующие предотвращению снижения когнитивных функций с возрастом, пишет Business Insider.

MIND признан одним из самых здоровых способов питания. Он был разработан командой исследователей Гарварда и Университета Раша во главе с профессором эпидемиологии доктором Мартой Клэр Моррис, которая умерла в 2020 году.

Видео дня

Ее дочь Лора Моррис, которая продолжила работу матери рассказала, что от других средиземноморских диет ее отличает то, что она предлагает более конкретные рекомендации по 10 группам продуктов, которых следует есть больше, включая листовую зелень, овощи, ягоды, оливковое масло, орехи и семена, рыбу, курицу, цельнозерновые продукты, бобы и вино (в умеренных количествах).

Диета MIND направлена на то, чтобы помочь добавить больше продуктов, которые улучшают когнитивные функции, при постепенном сокращении количества продуктов, которые связаны с ухудшением здоровья мозга, таких как красное мясо и сладости. Отличительной особенностью является то, что от вас не требуется полностью отказываться от любимых продуктов, сказала диетолог Дженнифер Вентрел.

Если вы новичок в здоровом питании. Вентрелл и Моррис предложили еженедельное руководство о том, как следовать диете MIND. Они советуют для начала оценить, что вы сейчас едите, каждую неделю добавлять несколько дополнительных порций определенных продуктов и постепенно наращивать их.

Начните с отслеживания того, что вы уже едите

Первый шаг к диете MIND даже не требует похода в продуктовый магазин. Прежде чем приступить к делу, Вентрелл и Моррис рекомендуют вести журнал того, что вы едите, чтобы вы могли оценить, насколько ваши привычки отвечают рекомендациям. После этого вы можете начать постепенно сокращать рацион, например, отказываясь от нескольких порций обработанной или жареной пищи в неделю и постепенно добавляя больше рекомендуемых продуктов.

"Вы не знаете, что изменить, если не знаете, в чем проблема", - сказал Моррис. Добавьте к тому, что вы уже едите, полезные для мозга продукты, такие как ягоды и зелень.

Отличительной особенностью диеты MIND является то, что вместо запрета продуктов или сосредоточения внимания на том, что нельзя, она делает упор на добавление продуктов для улучшения здоровья и даже для похудения, если это цель.

Это означает, что вы можете включить диету MIND в свои текущие привычки, опираясь на блюда и закуски, которые вам обычно нравятся, например, добавив горсть ягод в утренний йогурт или добавив немного зелени в коктейль.

Сосредоточьтесь на нескольких порциях здоровой пищи в неделю.

Хотя диета MIND относительно проста, попытка изменить все сразу может оказаться непосильной задачей. Начните с небольшого изменения в одной категории за раз, например, съедайте меньше порций красного мяса или больше ягод. Таким образом, вы сможете со временем добиться прогресса.

Не ждите - сейчас лучшее время начать диету MIND

По словам Моррис, диета MIND может быть полезна практически в любом возрасте, поскольку изменения в мозге могут начаться уже после 30 лет. И хотя диета не может обратить вспять болезнь Альцгеймера, данные свидетельствуют о том, что она может защищать и пожилых людей.

"Подходящего времени не существует. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно", - сказала она.

Не беспокойтесь о том, чтобы быть идеальным

Прежде чем впадать в панику из-за необходимости отмечать все пункты в руководстве по диете MIND, знайте, что это не попытка "все или ничего". Исследования показывают, что польза от диеты MIND может проявляться по-разному, поэтому внесение небольших изменений может защитить ваш мозг, даже если вам не удается каждую неделю получать именно правильные порции каждой еды.

"Вы все равно можете следовать плану, даже если он не идеален. Идея состоит в том, чтобы улучшить свое положение", - сказал Моррис.

Средиземноморская диета

Врачи и диетологи давно сошлись во мнении, что средиземноморская диета является самой лучшей. Она способна обеспечить здоровье и похудение. Также эта диета способна предотвратить много разнообразных заболеваний.

Эта диета включает в себя много овощей и фруктов, рыбы, семян и орехов а также оливоковое масло.

Вас также могут заинтересовать новости: