Они предупредили, что не все экспресс-диеты безопасны. Некоторые способны нанести вред здоровью.

Эксперты единогласно не рекомендуют пытаться похудеть за короткий период времени, поскольку краш-диеты, при которых наблюдается серьезный дефицит калорий, связаны с рисками для здоровья, такими как обезвоживание и электролитный дисбаланс.

Кроме того, когда вес теряется на таких диетах, это обычно происходит в виде мышц и воды, а не жира, пишет USA Today. Однако есть здоровые и рекомендуемые способы похудения за разумное время.

Какой самый быстрый способ похудеть?

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Ответ заключается в том, что вам нужно соблюдать дефицит калорий – это происходит, когда вы потребляете меньше калорий, чем необходимо организму. Дефицит калорий может выглядеть по-разному в зависимости от веса, роста и уровня активности человека.

Фитнес-тренер Маркос Эскивель рассказал, что есть несколько приемов, которые помогли его клиентам похудеть правильно. Если вы ведете активный образ жизни, то употребление правильного количества белка жизненно важно для успеха в потере веса. "Люди приравнивают употребление белка к набору массы, но… тело сжигает больше калорий, просто расщепляя белок", - объяснил он.

Можно ли похудеть всего за несколько дней?

С помощью экспресс-диеты это возможно, но вряд ли это продлится долго. Вы также можете столкнуться с неприятными побочными эффектами или даже опасными состояниями, такими как обезвоживание и электролитный дисбаланс.

Некоторые люди быстро теряли вес с помощью новых лекарств для похудения.

Врач-терапевт Джули Чен отметила, что для безопасного похудения очень важно правильно выбирать пищу. Она рекомендует включать в свой рацион разнообразные цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобы, чтобы получить необходимые питательные вещества и клетчатку.

Другие новости о диетах

Самой эффективной и безопасной специалисты признали средиземноморскую диету. Она включает рыбу, оливковое масло, орехи, овощи и фрукты. Такой рацион отлично способствует похудению и поддержанию веса в норме.

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