Эксперт рассказал о трех рисках для здоровья, связанных с ношением носков во время сна.

Некоторые люди могут лучше спать по ночам, надевая перед сном носки, однако риски для здоровья могут перевешивать преимущества. Об этом пишет Express.

Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click рассказал об исследовании, которое показало, что постельные носки, используемые в прохладной среде, могут положительно влиять на качество сна.

Так, сон в носках сокращает время засыпания, удлиняет продолжительность сна и уменьшает количество пробуждений ночью.

Видео дня

"Женщины, переживающие менопаузу, могут легче заснуть, надевая носки. Ношение носков на ночь помогает снизить внутреннюю температуру тела и предотвратить приливы", - добавил Канани.

По его словам, гендерные различия также влияют на оптимальную температуру для сна.

"У женщин уровень метаболизма в состоянии покоя ниже, чем у мужчин, что влияет на их чувствительность к более прохладной среде сна. Мужчины, с другой стороны, более устойчивы к более высокой температуре в спальне", - говорит фармацевт.

Однако, сон в носках также может вызвать и проблемы. Канани предостерег от сна в обтягивающих носках, которые "могут ограничить кровообращение".

"Не надевайте компрессионные носки на ночь, если это не предписано врачом. Они отводят поток крови от ваших ног и могут блокировать кровоток, когда вы лежите", - говорит эксперт.

Канани также предупредил, что люди, которые надевают носки перед сном, могут перегреться, особенно если они сделаны не из "дышащего" материала.

"Если ваши носки не пропускают воздух, любому теплу, выделяемому за счет расширения сосудов, некуда будет деваться, и вы будете перегреваться. А если ноги человека становятся слишком теплыми и потеют, это также может увеличить вероятность развития грибковой инфекции ногтей", - объяснил Канани.

Грибковое поражение ногтей

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщает, что грибковая инфекция ногтей обычно начинается с края ногтя на пальце ноги, а затем распространяется.

Грибковая инфекция ногтей может привести к обесцвечиванию ногтя, его утолщению и ломкости. "Это может вызвать боль и отек кожи вокруг ногтя", - добавляет NHS.

Другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что все большей популярностью среди туристов во всем мире пользуется формат отдыха, чтобы можно было хорошенько выспаться и таким образом поправить здоровье. При этом в отелях и на курортах по всему миру появляется все больше мест и услуг, ориентированных на здоровый сон.

Тем временем, британский врач-имунолог рассказала, как недосыпание влияет на организм. По ее словам, даже одна ночь плохого сна приводит к снижению эффективности функций иммунитета.

Вас также могут заинтересовать новости: