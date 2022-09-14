Можно ли на ночь надевать носки ребенку и что говорят об этом народные поверья - узнайте в материале УНИАН.

Ноги нужно держать в тепле - об этом не раз говорили мамы и бабушки. Тем не менее, некоторые врачи категорически против того, чтобы люди отходили ко сну в носках. Причин этому множество - как научных, так и из области народных верований. УНИАН расскажет, что происходит с нашим телом, если спать в носках, и почему лучше этого не делать.

Почему категорически нельзя спать в носках - причины

Те, кто выступают противниками сна в носках, называют несколько аргументов "против" такой привычки:

нарушение кровообращения - во сне резинка от носков давит на ногу, отчего нарушается циркуляция крови;

- во сне резинка от носков давит на ногу, отчего нарушается циркуляция крови; сбои в терморегуляции - организм сам знает, какая температура ему комфортна, а носки мешают держать необходимый баланс;

- организм сам знает, какая температура ему комфортна, а носки мешают держать необходимый баланс; кожные инфекции - носки из неподходящих материалов могут стать причиной шелушения или раздражения на ногах;

- носки из неподходящих материалов могут стать причиной шелушения или раздражения на ногах; болезни внутренних органов - могут возникнуть, если регулярно во время сна температура тела будет повышаться.

Также круглосуточное ношение носков может спровоцировать грибок - риски повышаются из-за скопления влаги в складках кожи и излишнего тепла.

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Почему нельзя спать в носках - примета наших бабушек

В древние времена люди также считали, что спать в носках нельзя - у тех, кто нарушал запрет, в семье возникали ссоры и скандалы. Наши предки считали, что ночью через пятки уходит весь негатив, накопленный за день, а если вы закрываете их тканью, то отрицательная энергетика копится и отравляет ваше тело.

Учитывая советы врачей и народные поверья, надевать носки на ночь или нет - решать только вам, но будьте заранее готовы к возможным последствиям.

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