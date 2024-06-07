Углеводы обеспечивают организм энергией, необходимой мозгу для правильного функционирования.

Популярность низкоуглеводных диет побудила многих людей ограничить их или вообще исключить из рациона. Но углеводы на самом деле являются отличной пищей для мозга, если выбирать правильные.

Углеводы обеспечивают организм энергией, необходимой мозгу для правильного функционирования, объяснил невролог Аугусто Миравалле, руководитель Центра рассеянного склероза на факультете неврологических наук Университета RUSH в Чикаго, пишет Parade.

Мозг использует около 20% потребляемых калорий, хотя на его долю приходится всего 2% веса тела, объяснил Миравалле. Он отметил, что мозг сжигает калории, когда вы думаете, запоминаете, учитесь и спите.

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По его словам, предпочтительным источником энергии для мозга является глюкоза. Глюкоза - это тип сахара, который поступает из углеводов, которые человек пьет и ест. Хотя углеводы важны для функционирования мозга, в том числе для улучшения психического здоровья и замедления снижения когнитивных функций, крайне важно выбирать здоровые, сложные углеводы, объяснил он. Углеводы также следует включать в сбалансированную диету, включающую нежирный белок и полезные жиры, а также большое количество физических упражнений.

Какие углеводы полезны для мозга?

Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты являются лучшими углеводами для мозга, сказал Томас Холланд, врач-ученый из Университета RUSH. Он отметил, что эти продукты считаются сложными углеводами, потому что организму требуется больше времени, чтобы их переварить, "поэтому они позволяют вам чувствовать себя более сытыми, и они обрабатываются таким образом, чтобы из них можно было извлечь соответствующие питательные вещества".

Цельнозерновые продукты могут помочь повысить уровень хорошего холестерина и снизить уровень "плохого".

Хотя все фрукты и овощи содержат антиоксиданты, витамины и питательные вещества, которые приносят пользу мозгу, самые яркие сорта оказывают наибольшее влияние, поделилась Джули Стефански, представитель Академии питания и диетологии.

Ягоды особенно содержат большое количество полифенолов — растительных соединений, которые защищают клетки от повреждений, добавила она. Флавоноиды, тип полифенолов, могут помочь улучшить память.

Исследования показывают, что ежедневное употребление клубники и черники замедляет снижение когнитивных функций на срок до 2,5 лет.

6 "плохих" углеводов, полезных для мозга

1. Цельнозерновой хлеб

Люди часто ошибочно думают, что хлеб вреден для здоровья. И если они выбирают ультраобработанный белый хлеб, они правы. Но цельнозерновой хлеб является здоровым источником сложных углеводов, полезных для мозга, объяснил Холланд.

Цельнозерновые продукты также богаты клетчаткой, которая полезна для кишечника, мозга и сердца. Цельнозерновые продукты также богаты витаминами группы B, которые, как было доказано, улучшают неврологическое функционирование и сохраняют здоровье мозга.

2. Картофель

Картофель на самом деле является "прекрасным источником углеводов", сказал Миравалле, если его не жарить и не намазывать маслом или сыром. Картофель богат калием, который может передавать в мозг нервные сигналы, необходимые для обучения и запоминания. Калий также противодействует натрию, который помогает поддерживать электролитный баланс.

3. Обогащенный хлеб и крупы

Обогащенный хлеб или хлопья также могут быть полезными вариантами углеводов. В обогащенный хлеб, макароны, крупы и другие продукты входит железо и витамины группы B, такие как тиамин, рибофлавин, ниацин и фолиевая кислота.

4. Орехи

Орехи богаты клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами, которые полезны для мозга и всего тела. Исследования показывают, что употребление грецких орехов, связано с улучшением результатов когнитивных тестов.

5. Сухофрукты

Хотя сухофрукты могут показаться слишком сладкой закуской, они представляют собой углеводы, которые приносят пользу для мозга.

Клетчатка может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, что также полезно для мозга. Сухофрукты также содержат антиоксиданты, которые потенциально могут снизить риск дегенеративных заболеваний головного мозга. Исследования показывают, что употребление фиников, в частности, может защитить от воспаления и окислительного стресса в мозге.

6. Натуральные подсластители

Доказано, что мед обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Исследования показывают, что употребление меда может улучшить память и защитить центральную нервную систему.

Другие новости о здоровом питании

Специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Она состоит в основном из орехов, фруктов, овощей, свежей рыбы и оливкового масла. Эта диета поможет дольше оставаться молодым и поддерживать стабильный вес.

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